Футбол

Тиль и Ларссон вместе со «Спартаком» отправились в ПортугалиюSoccer.ru 15:17

Брага — Спартак
22 августа
в 14:45
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
Сегодня днем "Спартак" провел последнюю тренировку в Тарасовке перед первым матчем плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против "Браги". Затем футболисты "красно-белых" отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Португалию. Вместе с командой полетели новички Гуус Тиль и Джордан Ларссон.
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«Спартак» вылетел в Португалию на матч Лиги Европы с «Брагой». Тиль и Ларссон отправились с командой

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