Сегодня днем "Спартак" провел последнюю тренировку в Тарасовке перед первым матчем плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против "Браги". Затем футболисты "красно-белых" отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Португалию. Вместе с командой полетели новички Гуус Тиль и Джордан Ларссон.

Тиль и Ларссон вместе со «Спартаком» отправились в Португалию

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