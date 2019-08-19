Футбол
Тиль и Ларссон вместе со «Спартаком» отправились в ПортугалиюSoccer.ru 15:17
Сегодня днем "Спартак" провел последнюю тренировку в Тарасовке перед первым матчем плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против "Браги". Затем футболисты "красно-белых" отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Португалию. Вместе с командой полетели новички Гуус Тиль и Джордан Ларссон.
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