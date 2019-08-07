Футбол

Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в ШвейцарииРИА Новости 13:54

Тун — Спартак
завтра
в 13:00
Лига Европы, Квалификация
Arena Thun
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
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