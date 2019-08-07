Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в ШвейцарииРИА Новости 13:54
"Спартак" объявил о переходе Тиля из голландского АЗ 5 августа, а Ларссон официально стал игроком "красно-белых" 2 августа. Футболисты не смогут помочь "Спартаку" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы против швейцарского "Туна", так как заиграны за предыдущие клубы.
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Футбол
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Следователь требует завести уголовное дело на Сталина
Возбудить уголовное дело в отношении вождя СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.
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Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке
Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
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Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено в 22:19
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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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Политика
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«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
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Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
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Утром 7 августа телеканал «РЕН ТВ» передал, что Валентин Гафт был доставлен в одну из московских больниц около недели назад.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене
Отмечается, что в результате вспыхнувших столкновений есть убитые и раненые Отряды сепаратистов из Южного переходного совета в среду совершили попытку переворота в Йемене, передает ТАСС.
Обновлено в 21:36
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Atos установит в дата-центрах Google Cloud серверы Bullsequana S
Компания установит на объектах высокопроизводительные серверы Bullsequana S, что позволит заказчикам обрабатывать свои рабочие нагрузки Oracle и воспользоваться всеми преимуществами платформы Google Cloud Platform (GCP).
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