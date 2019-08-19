Вместе со «Спартаком» в Португалию вылетели полузащитник Гус Тиль и нападающий Джордан Ларссон, которые не смогут принять участия в квалификации турнира, так как заиграны за свои предыдущие клубы.

Тиль и Ларссон отправились со «Спартаком» в Португалию

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