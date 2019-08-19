Футбол
Тиль и Ларссон отправились со «Спартаком» в ПортугалиюЧемпионат 15:04
Вместе со «Спартаком» в Португалию вылетели полузащитник Гус Тиль и нападающий Джордан Ларссон, которые не смогут принять участия в квалификации турнира, так как заиграны за свои предыдущие клубы.
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Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
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Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит "попробовать не бояться" разговора с глазу на глаз с российским лидером Владимиром Путиным.
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В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов.
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В Турции врачи вытаскивают с того света 12-летнюю девочку из Петербурга.
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Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США
Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу.
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В России вырос спрос на дизельные автомобили с пробегом
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Врачи назвали причины боли в сердце
Врачи назвали причины боли в сердце, которые с ним никак не связанны.
Обновлено в 07:43
Гаджеты
Четверть спроса в России приходится на кнопочные телефоны
Суммарные продажи смартфонов и кнопочных телефонов на российском рынке в период с января по июнь 2019 года оцениваются в 220,8 млрд рублей, или в 17,3 млн устройств, пишут «Известия» со ссылкой на данные «М.Видео - Эльдорадо».
Обновлено в 09:22
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США поставят Тайваню истребители F-16 на сумму $8 млрд
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко крестила 2-месячного сына
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Происшествия
В центре Краснодара произошла стрельба
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Космос
США готовятся применять в космосе ядерные системы
США смогут применять в космосе ядерные системы, которые расширят возможности при исследованиях космического пространства, а также оперативные возможности, указано в документе.
Обновлено в 19:49
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Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике
Сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что их средства противовоздушной обороны сбили над провинцией Дамар американский беспилотник MQ-9.
Обновлено в 19:08
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Помпео прокомментировал освобождение иранского танкера в Гибралтаре
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Джорджевич рассказал забавную историю про Аджоева-младшего и сникерс
Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».
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Общество
Поправки о женском равноправии начали действовать в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии вступили в силу поправки к действующему законодательству, которые касаются уравнивания в правах женщин и мужчин.
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Экономика
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Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
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