Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу. Артист опубликовал в инстаграме пост с фотографиями глав немецкого, российского и американского оборонных ведомств.

Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

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