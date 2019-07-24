Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с ШойгуРИА Новости 13:49
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу. Артист опубликовал в инстаграме пост с фотографиями глав немецкого, российского и американского оборонных ведомств.
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Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Футбол
Португальцы вышли в финал юношеского чемпионата Европы
В полуфинале чемпионата Европы U19 сборная Португалии одержала крупную победу над Ирландией 4:0.
Обновлено в 12:03
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Недвижимость
Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд
По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 05:33
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Суд арестовал петербуржца, ударившего восьмилетнего сына дверью
Жестоко обращавшегося со своими детьми мужчину задержали и арестовали в Петербурге 24 июля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 15:35
Общество
Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций
Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.
Обновлено 22 июля в 09:28
Происшествия
Северная Корея задержала российское рыболовное судно
Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8", передает ТАСС.
Обновлено в 00:43
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Единоборства
Умер российский боксер Максим Дадашев
В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.
Обновлено вчера в 11:14
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Экономика
Доля нерезидентов в российских ОФЗ выросла
Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в РФ увеличилась за июнь до 30,8%, сообщили в пресс-службе Банка России.
Обновлено в 20:47
Гаджеты
Японская компания Nagaoka Trading представила новые аудиокассеты
Цифры указывают на количество минут, которые можно записать на одну сторону кассеты.
Обновлено в 16:11
Политика
Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины
Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.
Обновлено в 04:38
Технологии
Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра
Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
Обновлено в 12:55
Политика
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле
Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено в 19:50
Политика
Россияне смогут проживать на Мальдивах без визы 90 дней
Благодаря подписанному соглашению россияне получат возможность без виз въезжать на Мальдивы, и находиться там на протяжении 90 дней.
Обновлено в 09:27
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено в 16:32
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить вопросы транзита газа
Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил «Газпрому» провести новый раунд трехсторонних встреч по транзиту российского газа через Украину, который закончится, согласно договору, с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:45
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Наука
Капсула Hyperloop установила очередной новый скоростной рекорд
Вакуумной капсулой Hyperloop установлен новый скоростной рекорд, группой немецких ученых её удалось разогнать до отметки в 463 километров в час.
Обновлено 22 июля в 16:48
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено в 08:47
Авто
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02