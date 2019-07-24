Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с ШойгуLenta.ru 17:56
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Артист опубликовал коллаж с фотографиями политиков в своем Instagram.
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Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
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Путин посетит Дом русского зарубежья имени Солженицына
Обновлено вчера в 08:54
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Собчак показала ягодицы в ответ на критику Шнурова
Обновлено в 16:58
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено в 16:32
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Наука
Эксперты назвали самых аккуратных летучих мышей в Польше
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Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.
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Армия и оружие
Северная Корея произвела запуск ракеты
Как следует из заявления Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), 25 июля рано утром по местному времени Северная Корея произвела запуск ракеты из окрестностей города Вонсан.
Обновлено в 17:42
Футбол
Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»
Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
Обновлено в 09:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Здоровье
7 советов, которые помогут волгоградцам улучшить работу мозга
Бег улучшает память и тормозит развитие старческой деменции.
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл
Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Происшествия
У политика Дмитрия Гудкова прошли обыски
В Москве оперативники провели обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 16:26
Кино
Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Луиса Уэйна
Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в фильме о художнике Луисе Уэйне. Об этом сообщает портал Deadline.
Обновлено в 04:06
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которыми нельзя завтракать
Обновлено в 05:33
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Политика
В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы
Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.
Обновлено в 18:15
Футбол
«Селтик» и «Црвена Звезда» победили в первых матчах квалификации ЛЧ
«Селтик» на своем поле разгромил эстонский клуб «Калью» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:42
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Общество
Предельный возраст для службы в полиции увеличивается на пять лет
Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе в полиции, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 08:12
Экономика
Венчурный фонд «Системы» вложился в британский стартап KisanHub
Венчурный фонд Sistema_VC и ряд британских фондов инвестировали $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Авто
«Урал» начнёт выпуск грузовиков с газовым китайским двигателем
Обновлено в 07:42
Космос
Опубликованы данные о местонахождении секретных спутников США
Обновлено 22 июля в 21:31
Футбол
«Краснодар» заплатит за Кабелла €13,5 млн
«Краснодар» выплатит «Сент-Этьену» 13,5 миллионов евро за переход Реми Кабелла, утверждает Le Progres.
Обновлено в 14:52
Космос
Dragon доставит на МКС 2,5 тонны груза
Эксперты сообщили, что американский космический корабль Dragon доставит на Международную космическую станцию 2,5 тонны груза.
Обновлено в 16:23