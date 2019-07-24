Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с ШойгуLenta.ru вчера в 17:56
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Артист опубликовал коллаж с фотографиями политиков в своем Instagram.
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Актер Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Сергеем Шойгу
Российская газетавчера в 14:40
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
Общество
Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к ответственности за работу иностранцев
Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранцев к трудовой деятельности, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.
Обновлено вчера в 23:47
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Миллиардера-педофила нашли на полу камеры
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, нашли на полу камеры в городской тюрьме Нью-Йорка.
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У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски
По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 16:02
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Премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон
Премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон, избранный лидером Консервативной партии, передает Sky News.
Обновлено 23 июля в 07:07
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Выплаты на первого и второго ребенка получат больше россиян
Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, сообщает ТАСС.
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Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
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Северная Корея запустила две ракеты
КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
В Совфеде ответили на идею Киева расширить антироссийские санкции
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в интервью RT прокомментировала предложение украинского правительства расширить санкции против России за строительство газопровода в Крым.
Обновлено вчера в 21:41
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В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Кино
Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу
Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.
Обновлено вчера в 16:19
Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено вчера в 20:27
Авто
Представлен новый купе-кроссовер Audi Q3 Sportback
Новый купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback отличается от базового Audi Q3 более динамичным дизайном. Продажи в Европе стартуют осенью.
Обновлено вчера в 04:40
Экономика
Госдума отменила льготную ставку НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы поддержали отмену 10-процентной налоговой льготы по НДС для производителей пальмового масла и повышение ее до 20%.
Обновлено 23 июля в 08:07
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Почему сгорел детский лагерь, который прошел все проверки
Детский палаточный лагерь «Холдоми» (в переводе с эвенкского "кладовая сокровищ"), сгорел ночью 23 июля.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Жена Игоря Крутого показала идеальную фигуру в купальнике
Жена Игоря Крутого Ольга показала подписчикам идеальную фигуру в красивом купальнике.
Обновлено в 00:39
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В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили около 180 рейсов
В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили около 180 рейсов из-за сбоя в системе заправки самолетов.
Обновлено вчера в 16:20
Путешествия
Глава АТОР сообщила о распродаже путевок на конец июля
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила агентству новостей «Москва» о распродаже путевок в Болгарию, Доминиканскую республику и другие страны со скидками до 30-40%.
Обновлено вчера в 02:43
Армия и оружие
Ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» завершены
Новый российский боевой робот "Маркер" в варианте на гусеничной платформе завершил ходовые испытания, в ближайшее время машина приступит к отработке стрельбы.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Обновлено вчера в 14:21
Политика
В Петербурге завершился митинг против нечестных выборов
Обновлено вчера в 14:56
Культура
Объявлен лонг-лист Букеровской премии
Лонг-лист соискателей Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, объявлен в Лондоне.
Обновлено вчера в 07:32
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Как изменится жизнь россиян с 1 августа
Пока россияне ждут от августа тепла, которого они не дождались в июле, последний месяц лета преподносит массу сюрпризов, обещая многое поменять в нашей устоявшейся жизни.
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Боксер Максим Дадашев скончался
Обновлено 23 июля в 11:11
Происшествия
Военный «Урал» с людьми опрокинулся в Дагестане
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено вчера в 14:44
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Диетолог назвала полезные и вредные завтраки
Обновлено вчера в 18:29