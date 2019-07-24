Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с ШойгуLenta.ru вчера в 17:56
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Артист опубликовал коллаж с фотографиями политиков в своем Instagram.
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Актер Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Сергеем Шойгу
Российская газетавчера в 14:40
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
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