Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с ШойгуLenta.ru 17:56

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Артист опубликовал коллаж с фотографиями политиков в своем Instagram.
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Немецкий актёр
Немецкий актёр, кинорежиссёр, продюсер и сценарист. Вершиной его актёрского мастерства считается роль Мартина Бреста в культовой криминальной комедии Томаса Яна «Достучаться до небес», за эту роль в 1997 году Швайгер получил премию Московского международного кинофестиваля серебряный «Святой Георгий», также известен по своим ролям в фильмах «Где Фред?», «Бесславные ублюдки», «Значит, война».
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