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Армия и оружие Актер Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Тиль Швайгер – немецкий актер, режиссер и сценарист - высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

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