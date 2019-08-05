Футбол
Тил: Привлекли амбиции «Спартака»LiveSport.ru 04:44
Полузащитник АЗ Гус Тил рассказал, почему он решил перейти в московский «Спартак». «Спартак» — это клуб с мощной фанатской базой и большой историей. В чемпионате России много достойных команд — «Зенит», «Краснодар» и другие.
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Здоровье
Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку
Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Следком начал проверку из-за гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Обновлено вчера в 18:08
Здоровье
К акции «Шаг к здоровью» присоединится еще 4 города в Тульской области
С 7 августа популярный у туляков проект расширит свои границы и предоставит возможность пройти медицинскую экспресс-диагностику населению Кимовска, Новомосковска, Узловой и Донского.
Обновлено в 06:17
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Политика
В Госдуме прокомментировали предложение Вашингтона о расширение СНВ-3
Москва не отказывается от диалога по расширению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но прежде всего необходимо оценивать и действия Вашингтона, который вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:13
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Происшествия
Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии
Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Политика
В МИД России назвали США «могильщиками» ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), последствия прекращения действия соглашения для международной безопасности неизбежны, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленский сменил командующего военной операцией в Донбассе
Обновлено в 10:50
Общество
Летняя погода вернется в Москву в среду
Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии реактивными снарядами, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 10:42
Авто
Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан
Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан в истории.
Обновлено в 09:49
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле
Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.
Обновлено в 10:07
Политика
Российский суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя Демократической партии Молдавии бизнесмена Владимира Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков.
Обновлено в 06:51
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Общество
В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.
Обновлено в 07:46
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено вчера в 15:35
Наука
112-летняя рыба побила рекорд долголетия
Новое исследование с использованием радиоуглеродного датирования описывает большеротого буйвола, который дожил до 112 лет, сокрушив предыдущий известный максимальный возраст для вида более чем в четыре раза.
Обновлено в 01:36
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол
Вице-президент «Монако» рассказал о будущем Головина
Олег Петров, занимающий пост вице-президента футбольного клуба "Монако", рассказал, какие планы у руководства монегасков на российского полузащитника Александра Головина, передает ТАСС.
Обновлено в 07:21
Общество
Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
Обновлено в 01:23