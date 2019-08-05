Полузащитник АЗ Гус Тил рассказал, почему он решил перейти в московский «Спартак». «Спартак» — это клуб с мощной фанатской базой и большой историей. В чемпионате России много достойных команд — «Зенит», «Краснодар» и другие.

Спорт день за днем

Здоровье Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.

Экономика Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.

Происшествия Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.

Здоровье К акции «Шаг к здоровью» присоединится еще 4 города в Тульской области С 7 августа популярный у туляков проект расширит свои границы и предоставит возможность пройти медицинскую экспресс-диагностику населению Кимовска, Новомосковска, Узловой и Донского.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Политика В Госдуме прокомментировали предложение Вашингтона о расширение СНВ-3 Москва не отказывается от диалога по расширению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но прежде всего необходимо оценивать и действия Вашингтона, который вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика В МИД России назвали США «могильщиками» ДРСМД США стали могильщиками Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), последствия прекращения действия соглашения для международной безопасности неизбежны, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Происшествия Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.

Происшествия СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.

Общество Летняя погода вернется в Москву в среду Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».

Армия и оружие Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим» Боевики атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии реактивными снарядами, сообщили в Минобороны РФ.

Авто Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан в истории.

Футбол «Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.

Политика Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.

Политика Российский суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя Демократической партии Молдавии бизнесмена Владимира Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков.

Общество В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Наука 112-летняя рыба побила рекорд долголетия Новое исследование с использованием радиоуглеродного датирования описывает большеротого буйвола, который дожил до 112 лет, сокрушив предыдущий известный максимальный возраст для вида более чем в четыре раза.

Недвижимость Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.

Политика В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.