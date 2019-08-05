Футбол
Тил: Привлекли амбиции «Спартака»LiveSport.ru 04:44
Полузащитник АЗ Гус Тил рассказал, почему он решил перейти в московский «Спартак». «Спартак» — это клуб с мощной фанатской базой и большой историей. В чемпионате России много достойных команд — «Зенит», «Краснодар» и другие.
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