Футбол

Тил: Привлекли амбиции «Спартака»LiveSport.ru 04:44

Полузащитник АЗ Гус Тил рассказал, почему он решил перейти в московский «Спартак». «Спартак» — это клуб с мощной фанатской базой и большой историей. В чемпионате России много достойных команд — «Зенит», «Краснодар» и другие.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тил: «Спартак» – мегаклуб с амбициями

Metaratings11:54

Тиль рассказал, в какой роли его видят в «Спартаке»

Чемпионат04:58

Гус Тил: «„Спартак“ — это мегаклуб с амбициями»

Sportbox.RU05:03

Гус Тил: «„Спартак“ — это мегаклуб с амбициями»

Матч ТВ05:03

Гус Тил переходит в «Спартак»

Sport.ru04:43

Гус Тил: «У „Спартака“ 15 млн болельщиков по всей России. Это о многом говорит»

Sports.ru05:38

Гус Тил заявил, что переход в «Спартак» улучшит его финансовое положение

Спорт-Экспресс05:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Армия и оружие

Путин предупредил США о последствиях выхода из ДРСМД

"Россия слишком долго безнаказанно нарушала ДРСМД", - заявил президент США Дональд Трамп в феврале, призывая Москву уничтожить ракеты, установки и связанное с ними оборудование, которые, по его мнению нарушает договор.
Обновлено в 10:10
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Обновлено в 11:46
Происшествия

Появилось видео взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

В сети появились кадры разрывов боеприпасов на военных складах рядом с деревней Каменка Ачинского района Красноярского края.
Обновлено в 10:45
Спорт

IPC дисквалифицировал Федорову на четыре года за допинг

Международный паралимпийский комитет (IPC) на четыре года отстранил российскую лыжницу Надежду Федорову за нарушение антидопинговых правил, об этом сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 11:12
Политика

Зеленский сменил командующего силами в Донбассе

Обновлено в 11:19
Экономика

Bloomberg: Пекин запретил госкомпаниям закупать сельхозпродукцию США

Временный запрет на закупку госкомпаниями Китая сельскохозяйственных товаров, произведенных в США, ввело правительство КНР, 5 августа сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим

Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Кино

Названы лучшие сериалы этого года

Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Политика

Американские санкции вступят в действие 26 августа

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
Обновлено в 08:49
Авто

Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети

Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол

Месси получил травму и не поедет в США

Обновлено в 06:59
Происшествия

Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено в 10:50
Общество

Гигантский смерч в Сочи попал на видео

Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Казани задержали восьмерых болельщиков ЦСКА

Обновлено в 04:10
Происшествия

В магазине в Челябинске обрушилась бетонная плита

Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Галкин запечатлел нежные объятия Пугачёвой и Вайкуле в Юрмале

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой появилось забавное видео, которое было сделано в Юрмале поздним вечером.
Обновлено в 05:50
Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Украина отказалась от бронемашин «Дозор-Б» в пользу польского аналога

Обновлено в 09:50
Происшествия

В автомобиль мэра Екатеринбурга въехал грузовик

Автомобиль мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 10:18
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
Обновлено в 07:21
Общество

Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

На учения в Балтийском море вышли 20 кораблей и судов ВМФ России

Более 20 кораблей и судов Балтийского флота принимают участие в учении ВМФ России «Океанский щит – 2019», сообщило Министерство обороны газете ВЗГЛЯД.
Обновлено в 12:27
Футбол

«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома

Обновлено в 09:27
Футбол

Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы

Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Музыка

Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа

Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Авто

Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России

Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное