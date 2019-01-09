Футбол

Тикнизян и Жиронкин продлили контракты с ЦСКА
Матч ТВ
11:13

Футболисты ЦСКА Наир Тикнизян и Виталий Жиронкин продлили контракты с клубом. Сообщается, что соглашения с обоими игроками рассчитаны до окончания сезона-2021/22.
Матч ТВ11:13

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ЦСКА подписал контракты с воспитанниками клуба Тикнизяном и Жиронкиным

Спорт-Экспресс11:24

ЦСКА продлил контракты двух игроков

Спорт день за днем12:42

Тикнизян и Жиронкин продлили контракты с ЦСКА

Sportbox.RU11:13

ЦСКА продлил контракты с двумя воспитанниками

Soccer.ru11:04

Тикнизян и Жиронкин продлили контракты с ЦСКА

Чемпионат10:55

ЦСКА продлил контракты с двумя воспитанниками

Sport24.ru10:52

Тикнизян и Жиронкин продлили контракты с ЦСКА

Матч ТВ11:13
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Политика

Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Обновлено в 15:36
Политика

В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов

Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов.
Обновлено в 10:23
Финансы

Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро

По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено в 13:05
Энергетика

Нефть Brent подорожала более чем на 5%

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставками на март вечером в среду на торгах в Нью-Йорке поднялась более чем на 5%, достигнув $61,69 за баррель (по данным на 22:10 мск), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:52
Происшествия

На заводе цинкования в Оренбургской области горит цех

В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг направился в Новосергиевский район, он проведет там экстренное совещание в связи с пожаром.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

СМИ сообщили о гибели пяти британских военных в Сирии

Пятеро военнослужащих Великобритании погибли, еще несколько пострадали в сирийской провинции Дейр-эх-Зор, попав под обстрел со стороны террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ).
Обновлено в 15:28
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой

В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Технологии

Компания IBM представила квантовый компьютер

На проходящей в американском Лас-Вегасе крупнейшей в мире выставке бытовой электроники компания IBM представила квантовый компьютер IBM Q System One.
Обновлено в 14:27
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от нового иска к «Газпрому»

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью "Пятому каналу" назвал условия для отзыва второго иска против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража.
Обновлено в 13:08
Политика

Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах

Обновлено в 13:05
Происшествия

В ДТП с участием пяти машин в Воронежской области погиб человек

В Воронежской области на 697-м километре автодороги М-4 «Дон» пострадали от четырёх до восьми человек, ещё один погиб.
Обновлено в 14:41
Политика

Трамп назвал встречу с лидерами демократов пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером не принесла результатов.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО

Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса

Обновлено в 15:35
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

В номере отеля на Пхукете обнаружили тело россиянки

Обновлено в 12:22
Энергетика

В России вновь выросли цены на бензин

В западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе

Обновлено в 12:17
Политика

Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 13:41
Политика

Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины

Обновлено в 09:56
Энергетика

ФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в России

Розничные цены на бензин в российских регионах с начала 2019 года выросли не более чем на 1,7%, это не нарушает договоренности правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Украинский пограничник пытался съесть взятку при задержании

В момент появления сотрудников правопорядка мужчина попытался съесть деньги, полученные в качестве взятки, сообщается 9 января на сайте управления национальной полиции республики по региону.
Обновлено в 13:59
Спорт

Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено в 08:38
Политика

Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за шатдауна

Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за заморозки работы ряда американских правительственных ведомств.
Обновлено в 14:21
Футбол

Аяз Гулиев вернулся в «Спартак»

Обновлено в 12:07
Космос

Ученые обнаружили второй повторяющийся «сигнал инопланетян»

Обновлено в 15:17
Политика

Комитет ГД поддержал поправки об оскорблениях власти в интернете

Документ позволяет блокировать материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, "выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Обновлено в 07:34
Гаджеты

Пользователи смартфонов Samsung не смогли удалить приложение Facebook

Как рассказал владелец смартфона Samsung Galaxy S8, он решил удалить приложение, однако такой опции в устройстве не оказалось.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Экспертиза подтвердила избиение Глушаковым своей супруги

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков наносил своей жене Дарье телесные побои легкой степени, что доказала проведенная экспертиза МВД.
Обновлено в 11:29
Происшествия

ФСИН начала проверку из-за смерти в колонии осужденного генерал-майора

По факту смерти бывшего сотрудника военной академии имени Хрулева генерал-майора Владимира Полещука, который был осужден за мошенничество с жильем Минобороны, проводится служебная проверка.
Обновлено в 14:07
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Наир Тикнизян
Российский футболист
Russian football player of Armenian descent. He plays for PFC CSKA Moscow.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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