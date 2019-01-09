Футбол

Тикнизян и Жиронкин продлили контракты с ЦСКА
Матч ТВ
11:13

Футболисты ЦСКА Наир Тикнизян и Виталий Жиронкин продлили контракты с клубом. Сообщается, что соглашения с обоими игроками рассчитаны до окончания сезона-2021/22.
Матч ТВ11:13

Подробнее о событии

ЦСКА продлил контракты с двумя воспитанниками

Soccer.ru11:04

ЦСКА объявил о продлении контракта с Робинсоном

Sport24.ru11:11

Тикнизян и Жиронкин продлили контракты с ЦСКА

Матч ТВ11:13

ЦСКА подписал контракты с воспитанниками клуба Тикнизяном и Жиронкиным

Спорт-Экспресс11:24

Тикнизян и Жиронкин продлили контракты с ЦСКА

Чемпионат10:55

ЦСКА продлил контракт с защитником Робинсоном

РИА Новости09:14

ЦСКА продлил контракт с защитником Робинсоном

Sports.ru10:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:24, Ашберн
Политика

Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах

Обновлено в 11:37
Энергетика

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд

«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено в 11:34
Происшествия

На заводе в Оренбургской области ликвидировано открытое горение

В результате работы пожарных расчетов на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области было ликвидировано открытое горение в цехе горячего цинкования.
Обновлено в 13:19
Политика

Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 12:20
Политика

ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов

ПАСЕ выдала России рекомендации по формированию состава делегации, в котором, в частности, указаны шесть полов для каждого из членов представительства.
Обновлено в 12:18
Экономика

Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос решил развестись с женой

Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос.
Обновлено в 11:06
Происшествия

В номере отеля на Пхукете обнаружили тело россиянки

Обновлено в 12:22
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Энергетика

В России вновь выросли цены на бензин

В западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек.
Обновлено в 08:22
Политика

Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины

Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает украинский телеканал ТСН.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Во Франции истребитель пропал с радаров

Истребитель Mirage 2000 пропал с радаров во Франции, сообщает France Info. Самолет вылетел утром в среду, 9 января, с базы Нэнси-Оши.
Обновлено в 09:12
Энергетика

Котировки нефти Brent превысили $61 за баррель

Стоимость нефти марки Brent вечером в среду превысила отметку в $61 за баррель впервые с 17 декабря, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 12:19
Политика

На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.
Обновлено в 12:31
Экономика

«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки

Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).
Обновлено в 05:45
Политика

Эрмитаж ответил на шутку Путина о неудавшемся визите в музей

Сотрудники музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге были готовы организовать экскурсию для президента Владимира Путина в Рождество, 7 января, несмотря на то, что для учреждения это был выходной день, однако президент решил не нарушать «общепринятые правила» и отменил свой визит.
Обновлено в 12:43
Энергетика

ФАС прокомментировала повышение цен на бензин в регионах

Розничные цены на бензин в регионах России с начала года не повышались более чем на 1,7%, что свидетельствует о соблюдении договоренности между нефтяниками о стабилизации рынка топлива.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Бывшая девушка Роналду поможет доказать его вину в изнасиловании

Бывшая девушка футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду звезда реалити-шоу "Большой брат" Жасмин Леннард намерена доказать вину португальца в деле об изнасиловании.
Обновлено в 09:21
Спорт

Минспорт ожидает визита экспертов WADA 9 января

Российский Минспорт ожидает прибытия экспертов Всемирного антидопингового агентства за базой данных московской лаборатории сразу после новогодних праздников.
Обновлено 07 января в 11:50
Политика

Глава РАН попросил Путина поддержать престиж науки в России

Глава Российской академии наук Александр Сергеев попросил президента РФ Владимира Путина поддержать престиж ученых в стране, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Похитители потребовали у миллионера выкуп за жену в криптовалюте

В Норвегии неизвестные похитили супругу инвестора Тома Хагена и потребовали выкуп в размере 9 миллионов евро.
Обновлено в 07:38
Политика

Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе

Обновлено в 10:38
Экономика

Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Задержанный сознался в убийстве полицейского в Подольске

Обновлено в 10:52
Финансы

ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля

Официальные курсы доллара и евро на четверг, 10 января, снизились более чем на два рубля.
Обновлено в 07:00
Экономика

Небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу

Обновлено в 08:53
Происшествия

В суд направлено уголовное дело против конвоиров членов банды ГТА

Обновлено в 13:14
Футбол

Аяз Гулиев вернулся в «Спартак»

Обновлено в 12:07
Происшествия

В Москве жестоко избили муниципального депутата

Неизвестные избили муниципального депутата по Ломоносовскому району Москвы Кирилла Чиркина.
Обновлено в 06:29
Главное