Футбол
Тихонов: «Крылья Советов» рассчитались со мной не полностьюRT на русском 09:42
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что клуб лишь частично погасил перед ним задолженность по зарплате, и добавил, что не имеет контакта с руководством команды. «Крылья Советов» рассчитались со мной не полностью.
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Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве
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Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Футболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в ДТП с автобусом
В результате ДТП пострадало семь футболистов клуба. Серьёзные травмы получил Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:09
Общество
В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети
По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
Обновлено в 10:02
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Кино
Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России
Обновлено в 12:14
Политика
Порошенко заявил, что каждый россиянин был бы рад гражданству Украины
Президент Украины Петр Порошенко полагает, что все 140 миллионов жителей России будут рады получить украинское гражданство.
Обновлено в 10:52
Политика
Россия сменит посла в Великобритании
Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Шоу-бизнес
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На днях одна из посетительниц престижного питерского кафе тайком засняла футболиста в компании двух симпатичных девушек.
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Футбол
«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата России
В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" – 1:1. "Оружейники" довели беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти игр – пять побед, четыре ничьи.
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Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»
"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Шик! Эмбер Хёрд, Марго Робби и Наоми Уоттс в голых нарядах на кинофестивале
Наоми Уоттс тоже выбрала черный наряд. Ее платье из прозрачной ткани также впечатлило модников.
Обновлено в 06:15
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 04:46
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса
Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш", арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:57
Политика
Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу
В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Посол России в США: «Белые каски» готовят новые провокации в Сирии
Посол подчеркнул, что готовящаяся провокация в Идлибе может быть проведена с задействованием боевиков "Джебхат ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещена в России) с целью последующего выдвижения обвинений в адрес сирийской армии в использовании отравляющих веществ.
Обновлено в 10:52
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Авто
Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Renault Arkana
Напомним, первый массовый купе-кроссовер Renault разрабатывался совместно с российскими специалистами, которые учли особенности эксплуатации на отечественных дорогах.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
МВД хочет получить доступ к врачебной тайне
По данным МВД за 2018 год, каждый третий из общего числа совершивших преступления «находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».
Обновлено в 04:57