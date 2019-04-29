Футбол
Тихонов: «Крылья Советов» рассчитались со мной не полностьюRT на русском 09:42
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что клуб лишь частично погасил перед ним задолженность по зарплате, и добавил, что не имеет контакта с руководством команды. «Крылья Советов» рассчитались со мной не полностью.
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В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
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Политика
Саакашвили назвал Путина троллем
Ранее 29 апреля Путин заявил, что было бы справедливо вернуть украинский паспорт Саакашвили, «который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем».
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Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
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МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах
По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Энергетика
Польша нашла замену российскому газу в Израиле
Возняк напомнил, что долгие годы страна жила на российском газе. Нынешний контракт с "Газпромом" действует до 2020 года.
Обновлено в 07:57
Технологии
В России создадут огромную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях
Россвязь предложила создать Единую технологическую платформу оповещения и информации о чрезвычайных ситуациях.
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Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Обновлено в 07:20
Здоровье
В Свердловской области выявлен новый случай кори
В Свердловской области медики подтвердили новый случай заболевания кори после вспышки, произошедшей в январе и феврале этого года.
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Футбол
Источник: Рассказов вернется в общую группу «Спартака» летом
Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Николай Рассказов из-за травмы выбыл до конца сезона, футболист будет работать в общей группе на летних сборах команды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
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Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева продолжает стремительно худеть
Гимнастка Ляйсан Утяшева, потерявшая 10 килограмм благодаря собственной системе тренировок, продолжает стремительно худеть.
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Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью
Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью Стоит отметить, что помимо Афины у Эмина Агаларова также есть 10-летние сыновья Али и Микаил.
Обновлено в 09:00
Политика
На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты
Премьер Испании Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы после того, как в феврале конгресс депутатов отказался утвердить проект государственного бюджета правительства социалистов.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Наука
В Чили найдены древнейшие в Америке следы человека
Человеческие следы, возраст которых составляет 15,6 тыс. лет, обнаружены на юге Чили. Об этом сообщил телеканал Teletrece.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
БПК «Североморск» вышел в западное Средиземноморье
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
В Эстонии начинаются учения НАТО «Весенний шторм»
Обновлено вчера в 12:26
Политика
В МИД рассказали о смене посла России в Великобритании
В середине лета Россия сменит посла в Великобритании: Александр Яковенко, сейчас занимающий этот пост, может стать руководителем Дипломатической академии.
Обновлено в 10:03
Экономика
X5 и Ozon договорились о сотрудничестве
Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.
Обновлено в 09:04
Политика
Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу
В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Петербуржцы заметили бегущего по КАД быка
В понедельник, 29 апреля очевидцы заметили на кольцевой довольно крупного быка, передаёт группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
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Кино
99,5% от сборов: фильм «Мстители: Финал» бьёт рекорды в России
Новинка Marvel дошла до экранов после переноса на четыре дня Картина "Мстители: Финал" собрала 99,5% всех сборов и предварительных продаж в России 29 апреля, свидетельствуют данные государственной системы учёта продаж билетов в кино (ЕАИС).
Обновлено в 08:21
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Экономика
СП: На строительство ЦКАД придется выделить еще 20 млрд рублей
Из-за нарушения сроков государству придется возместить концессионерам почти 20 млрд рублей, отмечает РБК.
Обновлено в 07:16