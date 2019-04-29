Футбол
Тихонов: «Крылья Советов» рассчитались со мной не полностьюRT на русском 09:42
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что клуб лишь частично погасил перед ним задолженность по зарплате, и добавил, что не имеет контакта с руководством команды. «Крылья Советов» рассчитались со мной не полностью.
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