Экс-капитан «Спартака» поддержал КононоваГазета.Ru вчера в 20:30

Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову, передает "Советский спорт". Специалист в последнее время часто подвергается критике из-за неудовлетворительных результатов команды.

Спорт день за днем

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Транспорт В России с 1 мая начнут устанавливать новые дорожные знаки В российских городах с 1 мая появятся дорожные знаки уменьшенного размера. Изменения нужны, чтобы не загораживать красоту старых улиц.

Авто Aurus полностью рассекретил кабриолет для парада Победы За 10 дней до парада Победы Aurus представил новый кабриолет — четвертую модель после седана и лимузина Senat, а также минивэна Arsenal.

Шоу-бизнес Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Армия и оружие Россия утратила лидерство по военным расходам Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Общество Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе» По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.

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Гаджеты Radeon VII оказалась самой быстрой видеокартой для добычи Ethereum Флагманский графический ускоритель Radeon VII смог опередить и прежние видеокарты на базе Vega, и Radeon Pro Duo на базе двух GPU Fiji, и даже предыдущего лидера — NVIDIA Titan V на базе Volta.

Футбол Тоттенхэм — Аякс 0:1 Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

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