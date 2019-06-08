Футбол

Тихонов, Хлестов и Пименов сыграли с болельщиками в футболИзвестия Мордовии 10:49

Россия — Сан-Марино
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
На стадионе «Мордовия Арена» в преддверии матча Россия – Сан-Марино экс-игроки национальной сборной Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов сразились в футбол с болельщиками. Желающих посоревноваться с известными футболистами, было хоть отбавляй.
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