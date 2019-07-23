Финансы

«Тихая гавань». Золото спасет рубль от крахаРадио Sputnik 00:44

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На заседании регулятор может принять решение о снижении ключевой ставки, тогда рубль рискует обвалиться. Кроме того, 31 июля пройдет заседание ФРС США, результат которого непредсказуем. Интриги добавляет растущее в цене золото.
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«Тихая гавань». Золото спасет рубль от краха

Радио Sputnik00:44
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