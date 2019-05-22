Технологии
Тигран Худавердян назначен управляющим директором «Яндекса»Комсомольская правда 01:32
Новым управляющим директором группы компаний "Яндекса" стал Тигран Худавердян, который до настоящего момента возглавлял объедение онлайн-сервисов заказа такси "Яндекс" и Uber. Освободившуюся должность в "Яндекс.Такси" займет Даниил Шулейко - бывший операционный директор.
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Стал известен состав сборной России на четвертьфинал ЧМ против США
Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым определился со стартовыми сочетаниями на четвертьфинал чемпионата мира против команды США.
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