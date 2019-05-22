Технологии

Тигран Худавердян назначен управляющим директором «Яндекса»Комсомольская правда 01:32

Новым управляющим директором группы компаний "Яндекса" стал Тигран Худавердян, который до настоящего момента возглавлял объедение онлайн-сервисов заказа такси "Яндекс" и Uber. Освободившуюся должность в "Яндекс.Такси" займет Даниил Шулейко - бывший операционный директор.
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Тигран Худавердян назначен управляющим директором группы компаний «Яндекса»

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Аркадий Юрьевич Волож
Российский предприниматель
Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». С сентября 2014 года занял должность руководителя группы компаний Яндекса. С 2016 года имеет второе гражданство Мальты. В 2018 году по версии Forbes находился на 65 позиции с состоянием 1,5 млрд долларов.
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