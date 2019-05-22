Технологии
Тигран Худавердян назначен управляющим директором «Яндекса»Комсомольская правда 01:32
Новым управляющим директором группы компаний "Яндекса" стал Тигран Худавердян, который до настоящего момента возглавлял объедение онлайн-сервисов заказа такси "Яндекс" и Uber. Освободившуюся должность в "Яндекс.Такси" займет Даниил Шулейко - бывший операционный директор.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:07, Ашберн
Экономика
Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию
Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
Обновлено в 03:09
Экономика
«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий
До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку
"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
Обновлено в 02:32
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Обновлено вчера в 23:19
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Религия
Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:40
Общество
Опубликованы снимки из удаленного Instаgrаm жены Зеленского
В Интернете обсуждают удаленные фотографии жены Зеленского. Елена Зеленская избавилась от старой страницы в Инстаграм.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании
Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Политика
Вакарчук раскритиковал идею о референдуме по переговорам с Россией
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросам переговоров с Россией.
Обновлено в 03:51
Кино
Вышел первый тизер сиквела «Притяжения» Фёдора Бондарчука
Во время Каннского кинорынка прошла презентация проектов студии Art Pictures Studio, в том числе и «Притяжения 2». Первая часть ленты Фёдора Бондарчука имела большой кассовый успех в России, а также была успешно продана во многие страны мира, в связи с чем сиквел вызывает повышенный интерес со стороны зарубежных дистрибьюторов.
Обновлено в 03:32
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Задержан водитель попавшего в ДТП в Италии автобуса
Обновлено в 03:22
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 17:34
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
В Ленобласти грабители связали и избили сковородой семью бизнесмена
Грабители связали руки и ноги бизнесмену, его жене и 5-летнему сыну.
Обновлено в 04:01
Авто
Kia представила интерьер нового кроссовера для России
Компания KIA опубликовала первые официальные скетчи интерьера нового компактного кроссовера B-сегмента, который приедет в Россию в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Обновлено в 03:51
Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США
Компания SpaceX Илона Маска судится с ВВС США.
Обновлено в 00:51
Культура
Бэнкси выставил свою работу на Венецианском биеннале
Уличный художник Бэнкси решил поучаствовать в Венецианском биеннале, на который его никто не пригласил.
Обновлено в 03:31
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Происшествия
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Политика
Страницу администрации Зеленского в Facebook заблокировали
Зеленский лишился страницы в Facebook. Аккаунт администрации президента Украины заблокирован.
Обновлено в 02:56
Общество
Доля овощей с нитратами в России увеличилась
Роспотребнадзор констатировал рост в полтора раз доли овощей с нитратами в России в прошлом году.
Обновлено в 02:12
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14
Технологии
Компания Маска получила контракт на создание тоннелей под Лас-Вегасом
Основанная миллиардером Илоном Маском The Boring Company получила первый контракт на коммерческую перевозку пассажиров в Лас-Вегасе по подземным тоннелям, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 03:29
Здоровье
В Стерлитамаке откроют центр диагностики и лечения онкозаболеваний
Обновлено вчера в 03:59