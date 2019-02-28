Футбол
Тигиев перешел в минское «Динамо»Soccer.ru 02:05
Пресс-служба "Крыльев Советов" сообщает, что защитник Георгий Тигиев продолжит карьеру в минском "Динамо". Футболист переходит в белорусский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. Напомним, что Тигиев присоединился к самарскому клубу минувшим летом.
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