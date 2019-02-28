Футбол

Тигиев перешел в минское «Динамо»Soccer.ru 02:05

Пресс-служба "Крыльев Советов" сообщает, что защитник Георгий Тигиев продолжит карьеру в минском "Динамо". Футболист переходит в белорусский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. Напомним, что Тигиев присоединился к самарскому клубу минувшим летом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тигиев перешел в минское «Динамо» на правах аренды

Спорт-Экспресс02:30

Защитник «Крыльев Советов» Тигиев продолжит карьеру в минском «Динамо»

Советский спорт02:27

Тигиев на правах аренды перейдет в минское «Динамо»

Матч ТВ02:16

Тигиев продолжит карьеру в минском «Динамо»

Чемпионат02:01

Тигиев на правах аренды перейдет в минское «Динамо»

Sportbox.RU02:16

Защитник «Спартака» Тигиев продолжит карьеру в минском «Динамо»

Sport24.ru02:20

Чочиев ведет переговоры с минским «Динамо»

Sports.ruвчера в 15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Политика

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите

Обновлено в 01:48
Армия и оружие

Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии

Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.
Обновлено в 01:35
Экономика

ФАС призвали возбудить дело против Visa и MasterCard

Три российских ассоциации призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении платёжных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 00:42
Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб

Обновлено вчера в 16:10
Политика

Конгрессмены США представили законопроект о раскрытии активов Путина

Два депутата палаты представителей конгресса США – Вальдес Демингс (от демократической партии) и Элиза Стефаник (от республиканской) представили законопроект «О транспарентности в отношении [президента России] Владимира Путина».
Обновлено в 01:01
Происшествия

Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше за хищения

Бывший вице-президент Пробизнесбанка Ярослав Алексеев задержан сотрудниками полиции в Польше.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки

В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Общество

Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян

В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 20:13
Политика

США отказались подписывать соглашение с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не станет подписывать соглашение с Северной Кореей.
Обновлено в 02:46
Экономика

В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ

Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

На лыжном ЧМ задержали пятерых спортсменов в связи с делом о допинге

В австрийской коммуне Зеефельд-ин-Тироль и в Германии в рамках дела об употреблении и распространении допинга были задержаны девять человек, сообщает официальный сайт Федеральной полиции Австрии.
Обновлено вчера в 11:42
Путешествия

Регионы пересчитали число туристов из-за курортного сбора

С мая 2018 года в эксперименте по курортному сбору участвуют Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, в мае 2019 года к нему подключится Крым.
Обновлено в 02:14
Хоккей

Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс»

Обновлено в 00:40
Политика

Путин наградил Жванецкого орденом

Обновлено в 02:25
Общество

Роскачество выявило пельмени с кишечной палочкой

Обновлено в 00:29
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено вчера в 10:53
Единоборства

Скончался боец ММА Аркадий Лисин

Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Власти США оштрафовали сервис TikTok за публикацию видео с детьми

Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала сервис для обмена короткими видео TikTok почти на $6 млн.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов

Обновлено вчера в 13:55
Политика

Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы

По меньшей мере 8 т золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

В Петербурге задержали бывшего главного инженера Адмиралтейских верфей

Сотрудники полиции сегодня задержали бывшего главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Владимира Байкова, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 02:26
Политика

Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле

Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках

В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений

Глава стратегического командования Вооруженных сил США (входит в Минобороны) генерал Джон Хайтен заявил о том, что новейшие российские ударные средства сдерживания, по его данным, выходят за рамки, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено 26 февраля в 17:41
Авто

ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров

Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Екатеринбуржца, спасшего детей из горящего дома, выселили из квартиры

Обновлено в 01:29
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное