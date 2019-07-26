Футбол
Тибо Куртуа не сомневается, кто в «Реале» первый номерМатч ТВ вчера в 18:35
В серии пенальти голкипер помог «Реалу» победить. Его партнер Кейлор Навас, который защищал ворота в первом тайме, пропустил 2 мяча (1 из них с пенальти). Напомним, Куртуа стал игроком королевского клуба летом 2018 года.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Политика
В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной
ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено вчера в 17:31
Здоровье
В роддоме в Уфе пояснили, почему рожениц кладут в коридор
Руководство родильного дома клиники Башкирского государственного медицинского университета в Уфе пояснило, что рожениц госпитализируют в коридор из-за отсутствия мест в палатах, которое возникло в связи с закрытием другого роддома на санитарную обработку.
Обновлено в 00:59
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В Кузбассе грузовик провалился под землю
Обновлено в 01:37
Экономика
Россиян предупредили о подорожании конфет
В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.
Обновлено в 01:25
Политика
Старший механик задержанного СБУ танкера рассказал об инциденте
Все моряки уже прибыли в Россию и собираются вернуться домой Старший механик Сергей Карпов, находившийся на борту задержанного СБУ российского танкера, рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков на судне не грубили и вели себя корректно.
Обновлено в 00:45
Авто
В России построят новый автомобильный завод
Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Шимпанзе откусил руку смотрителю на глазах посетителей зоопарка
Обновлено вчера в 18:31
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые за год
Курс евро к рублю на момент закрытия торгов на Московской бирже в четверг, 25 июля, опустился до 69,96 рубля.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Голландский журналист снял фильм о расследовании катастрофы MH17
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено 24 июля в 23:22
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол
Влашич: ЦСКА ждёт реально очень сложная игра с «Локомотивом»
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер в больнице после драки у бара
После инцидента пострадавший ушел домой. В больницу 27-летний мужчина попал лишь 15 июля.
Обновлено вчера в 16:23
Кино
Хаски опубликовал «спекулятивный документальный» фильм Люцифер
Обновлено вчера в 12:16
Наука
Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено 18 июля в 20:02
Единоборства
Родственники боксера Дадашева решили доставить его тело в Петергоф
Родственники российского боксера Максима Дадашева, умершего в одной из больниц в США после травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом, намерены доставить тело спортсмена в Петергоф.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Челябинске столкнулись автокран и три маршрутки, есть погибший
В Челябинске столкнулись три ПАЗа и автокран. Один человек погиб, пишут местные СМИ. Несколько человек получили травмы.
Обновлено в 01:49
Единоборства
Еще один боксер умер из-за полученных на ринге травм
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»
ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский «РАМ Банк».
Обновлено в 01:38
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
В Екатеринбурге приземлились самолеты ВВС Китая
В Кольцово на дозаправку приземлились самолеты военно-воздушных сил Китая, сообщает «Областная газета».
Обновлено в 01:36
Экономика
Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах
Уже определены регионы, где первоначально будет опробован данный вид страхования.
Обновлено вчера в 21:07