В серии пенальти голкипер помог «Реалу» победить. Его партнер Кейлор Навас, который защищал ворота в первом тайме, пропустил 2 мяча (1 из них с пенальти). Напомним, Куртуа стал игроком королевского клуба летом 2018 года.

Тибо Куртуа не сомневается, кто в «Реале» первый номер

Политика В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины.

Политика Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».

Здоровье В роддоме в Уфе пояснили, почему рожениц кладут в коридор Руководство родильного дома клиники Башкирского государственного медицинского университета в Уфе пояснило, что рожениц госпитализируют в коридор из-за отсутствия мест в палатах, которое возникло в связи с закрытием другого роддома на санитарную обработку.

Экономика Россиян предупредили о подорожании конфет В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.

Политика Старший механик задержанного СБУ танкера рассказал об инциденте Все моряки уже прибыли в Россию и собираются вернуться домой Старший механик Сергей Карпов, находившийся на борту задержанного СБУ российского танкера, рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков на судне не грубили и вели себя корректно.

Авто В России построят новый автомобильный завод Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые за год Курс евро к рублю на момент закрытия торгов на Московской бирже в четверг, 25 июля, опустился до 69,96 рубля.

Происшествия Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Политика В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Авто Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик» Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.

Политика Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.

Футбол Влашич: ЦСКА ждёт реально очень сложная игра с «Локомотивом» Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

Происшествия Тамбовский хоккеист умер в больнице после драки у бара После инцидента пострадавший ушел домой. В больницу 27-летний мужчина попал лишь 15 июля.

Наука Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.

Единоборства Родственники боксера Дадашева решили доставить его тело в Петергоф Родственники российского боксера Максима Дадашева, умершего в одной из больниц в США после травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом, намерены доставить тело спортсмена в Петергоф.

Происшествия В Челябинске столкнулись автокран и три маршрутки, есть погибший В Челябинске столкнулись три ПАЗа и автокран. Один человек погиб, пишут местные СМИ. Несколько человек получили травмы.

Происшествия Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.

Армия и оружие В Екатеринбурге приземлились самолеты ВВС Китая В Кольцово на дозаправку приземлились самолеты военно-воздушных сил Китая, сообщает «Областная газета».