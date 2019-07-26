Футбол

Тибо Куртуа не сомневается, кто в «Реале» первый номерМатч ТВ вчера в 18:35

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В серии пенальти голкипер помог «Реалу» победить. Его партнер Кейлор Навас, который защищал ворота в первом тайме, пропустил 2 мяча (1 из них с пенальти). Напомним, Куртуа стал игроком королевского клуба летом 2018 года.
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