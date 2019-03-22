Футбол
Тибо Куртуа: «Всегда учусь на своих ошибках»Матч ТВ 02:41
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о победе над командой России (3:1) в первом туре отборочного этапа Евро-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Экономика
ЦБ разработает меры по борьбе с телефонными мошенниками
Банк России разрабатывает комплекс мер для борьбы с телефонными мошенниками, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Возлюбленный подарил Волочковой шубу из рыси за 1,2 млн рублей
Стоит отметить, что шуба обошлась возлюбленному балерины в 1,2 млн рублей.
Обновлено в 06:47
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Спорт
Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 09:24
Политика
США выразили обеспокоенность изменениями в уставе «Нафтогаза»
Посольство США на Украине выразило озабоченность «неожиданными изменениями», внесёнными в устав «Нафтогаза», а также их потенциальными последствиями.
Обновлено в 08:09
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Экономика
Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»
Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
Обновлено в 09:44
Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Космос
Астронавты NASA вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов
Американские астронавты в пятницу, 22 марта, вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы.
Обновлено в 08:35
Спорт
Этери Тутберидзе: «Очень сильно волновалась, когда выступала Загитова»
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе испытывала серьезное волнение, когда выступала ее ученица Алина Загитова, которая сегодня завоевала золотую медаль на чемпионате мира в японском Сайтаме.
Обновлено в 09:52
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Находящийся под домашним арестом москвич пропил электронный браслет
Житель Зеленограда, который за кражу находился под домашним арестом, умудрился продать электронный браслет.
Обновлено в 09:36
Авто
В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин
Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Экономика
Медведев выдвинул предложения по защите инвестиций бизнеса
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство предложит два режима по защите инвестиций для проектов, которые реализуются по инициативе бизнеса.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Рита Дакота обвинила СМИ в «хайпе на смерти» Юлии Началовой
Только недавно Рита Дакота переживала из-за потока негативных сообщений и критики, который обрушился на неё после развода с Владом Соколовским.
Обновлено в 08:00
Политика
Матвиенко сообщила о завершении этапа смены губернаторов
Спикер подчеркнула, что это "плановая ротация губернаторов, которая является важнейшей опорой развития демократии и демократических институтов".
Обновлено в 08:52
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан
В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135 был замечен у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Учительница заставила шумных детей бить самих себя
Без присмотра дети стали шуметь и шалить. После возвращения учительница велела нарушителям встать и бить себя по лицу.
Обновлено в 08:31
Политика
Порошенко заступился за посла США на Украине
Президент Украины Петр Порошенко заступился за посла США в стране Мари Йованович, которая, по его словам, играет важную роль в развитии отношений между двумя государствами.
Обновлено в 09:09
Интернет
Скрепка-помощница Клиппи от Microsoft снова пропала после внезапного «воскрешения»
Стикеры были выпущены на официальной странице Microsoft для разработчиков Office GitHub ранее на этой неделе, пользователи Microsoft Teams имели возможность бесплатно импортировать их и использовать для развлечения.
Обновлено в 08:45
Политика
Проверку Росгеологии продлили до середины апреля
Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 07:25
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Обновлено вчера в 14:10
Футбол
Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020
Сборная России из Брюсселя отправилась в Казахстан на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба национальной команды.
Обновлено в 09:23
Культура
Панин уличил Бортко в лицемерии
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
Уругвай обыграл Узбекистан, Корея выиграла у Боливии
Сборная Уругвая в товарищеском матче обыграла команду Узбекистана (3:0). В составе победителей дубль сделал Кристиан Стуани.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Продолжает хайпить: Гуф выложил фотографию с Кети Топурия
Кети Топурия (32) и Гуф (39) расстались еще в ноябре 2018-го предположительно из-за того, что стало известно о его любовнице, но рэпер, похоже, до сих пор скучает по бывшей возлюбленной.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Новейший российский вертолет заметили в Сирии
Обновлено в 08:43