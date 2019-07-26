Футбол
Тибо Куртуа: «Предельно ясно, кто является первым номером „Реала“»Sport.ru 06:29
В конце прошлого сезона в моем теле процент жира составлял 8,8. Сейчас я вернулся в команду с процентом 8,1, что является очень хорошим результатом после отпуска.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:49, Вашингтон
Политика
Решение не пускать оппозиционеров на московские выборы столичные и федеральные чиновники принимали сразу
Оппозиционеров решили не пускать еще на стадии регистрации кандидатов.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Арестован убийца ЛГБТ-активистки
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено в 13:09
Политика
МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве
Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено в 14:06
Политика
Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн
Иск от конгрессвумен Конгрессвумен Тулси Габбард (Tulsi Gabbard), одна из кандидатов в президенты США от Демократической партии, подала в суд на Google за то, что компания временно приостановила действие ее рекламного аккаунта.
Обновлено в 07:36
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Политика
В МИД РФ отреагировали на заявление посольства ФРГ о выборах в России
Министерство иностранных дел России отреагировало за заявление посольства ФРГ о выборах в РФ, порекомендовав немецким дипломатам не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Аниту Цой увезли с фестиваля «Жара» в Баку из-за ушиба пальца на ноге
Певица Анита Цой повредила палец ноги на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку, в связи с чем обратилась за помощью к медикам.
Обновлено в 15:20
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Транспорт
Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт
Обновлено в 14:54
Политика
ЦИК Украины обработала 100% протоколов выборов на Украине
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов выборов в Верховную раду. Об этом свидетельствует онлайн-табло ЦИК.
Обновлено в 03:07
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в молодежном первенстве
"Спартак" уступил "Тамбову" в матче 3-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (0:2). Дублем в составе команды из Тамбова отметился полузащитник Дмитрий Меренчуков.
Обновлено в 12:00
Экономика
Акции «Яндекса» рухнули на фоне внесения в Госдуму нового законопроекта
В течение дня рост котировок достигал 10% на фоне позитивной финансовой отчетности компании за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 15:02
Интернет
WhatsApp откажется от привязки к смартфону
Есть вероятность, что мессенджер можно будет использовать на нескольких устройствах без привязки к смартфону.
Обновлено в 14:11
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Экономика
Выставленные на продажу 2,93% акций «Газпрома» купил один инвестор
Весь пакет 2,93% квазиказначейских акций "Газпрома", которые решили разместить дочерние структуры компании, достался одному покупателю, заявил зампред правления "Газпрома", финансовый директор компании Фамил Садыгов.
Обновлено в 06:59
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Гаджеты
Смартфон для бабушек? HTC проводит анонс новинки в телемагазине для домохозяек
Обновлено в 13:34
Здоровье
В подмосковной Балашихе женщина родила четверняшек
32-летняя жительница Балашихи родила сразу четырех малышей. Детки появились на свет в областном перинатальном центре.
Обновлено в 12:10
Политика
Путин подписал закон об увеличении штрафа за незаконные полеты дронов
Президент России подписал закон об увеличении штрафа за нарушение правил использования воздушного пространства.
Обновлено в 11:07
Общество
Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено в 14:40
Общество
Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги за ЖКУ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать коллекторам долги за жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 10:05
Политика
Украинские силовики задержали российский танкер
Отмечается, что судно было задержано 24 июля в порту Измаил Одесской области за блокирование в ноябре 2018 года украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Лавров начал выступление на БРИКС с третьей попытки из-за техпроблем
Глава МИД РФ Сергей Лавров пять минут не мог начать выступление на совете министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро из технических проблем с устройствами синхронного перевода, тем не менее, он поблагодарил принимающую сторону за прекрасную организацию мероприятия.
Обновлено в 10:31
Футбол
«Арсенал» арендовал Ломовицкого у «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий текущий сезон проведёт в тульском «Арсенале».
Обновлено вчера в 15:02