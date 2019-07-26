Футбол

Тибо Куртуа: «Предельно ясно, кто является первым номером „Реала“»Sport.ru 06:29

В конце прошлого сезона в моем теле процент жира составлял 8,8. Сейчас я вернулся в команду с процентом 8,1, что является очень хорошим результатом после отпуска.
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Тибо Куртуа: «Сейчас очевидно, кто в „Реале“ номер один»

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:49, Вашингтон
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Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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