Футбол
Тиагу Алькантара хочет видеть Бэйла в «Баварии»Спорт-Экспресс 05:47
Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара отметил, что хотел бы видеть в команде Гарета Бэйла. По его мнению, валлиец, которого "Реал" хочет продать, подошел бы мюнхенцам.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:30, Вашингтон
Политика
Экзитполы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Пять партий проходят в Верховную раду в результате состоявшихся в воскресенье на Украине внеочередных парламентских выборов.
Обновлено в 13:32
Политика
Зеленский рассказал, когда на Украине начнутся «посадки»
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, когда в стране начнутся «посадки», заявив, что это произойдёт после назначения нового генерального прокурора.
Обновлено в 13:45
Футбол
Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров
Обновлено в 13:20
Политика
Косачев: Зеленскому удалось переформатировать Раду в более лояльную
Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную Раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную.
Обновлено в 14:09
Общество
Овнам лучше положиться на интуицию, а Львы будут настроены поворчать
ОВЕН Овнам весь день придётся действовать исключительно интуитивно.
Обновлено в 08:21
Политика
«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Общество
Обнародовано фото из барака Кокорина и Мамаева
20 июня журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале снимок, сделанный в колонии в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Врачи назвали первые признаки камней в почках
Медики рассказали о первых признаках, которые могут сигнализировать о камнях в почках.
Обновлено в 08:42
Футбол
Филипе Луис попрощался с «Атлетико»
На стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялись проводы защитника Филипе Луиса, покинувшего «Атлетико».
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Ленобласти женщина на квадроцикле погибла из-за шлагбаума
В Ленинградской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых 38-летняя женщина, находившаяся за рулем квадроцикла, получила смертельные травмы.
Обновлено в 03:52
Транспорт
В Краснодаре из-за ливня встали трамваи
В Краснодаре ливень подтопил улицы и трамвайные пути. Из-за этого на некоторых участка остановились трамваи.
Обновлено в 07:02
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
Обновлено в 14:06
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
Обновлено в 14:28
Экономика
Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России
Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
Обновлено в 14:57
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала идеальную фигуру в купальнике
Знаменитая украинская певица Вера Брежнева вновь продемонстрировала точеную фигуру в купальнике.
Обновлено в 10:27
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Футбол
«Зенит» вышел на поле против «Сочи»
Петербургский футбольный «Зенит» начал матч второго тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые играют против «Сочи».
Обновлено в 14:30
Экономика
«Ростовавтодорстрой» реконструирует южный подъезд к Ростову за 4,2 млрд рублей
Стоимость контракта — 4,2 млрд рублей, работы должны быть выполнены к 10 октября 2023 года.
Обновлено в 13:27
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Политика
Вакарчук рассказал о готовности к коалиции в новой Раде
Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский говорил, что партия «Слуга народа» будет рассматривать возможность создания коалиции с партией «Голос» в новом созыве Верховной рады.
Обновлено в 14:27
Экономика
Орешкин предупредил о взрыве в экономике из-за кредитов россиян
Глава МЭР Максим Орешкин рассказал, через сколько времени количество кредитов россиян станет проблемой для экономики России, передает ТАСС.
Обновлено в 14:17
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Здоровье
Алексей Кащеев о причинах уголовного дела против врача Элины Сушкевич
О фактической стороне дела сказано и написано уже достаточно много: высококлассного специалиста Элину Сушкевич "в сговоре" с администрацией роддома обвиняют в страшном преступлении, противоречащем глубинным этическим нормам профессии, лишенном внятной цели и логики.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
«Никаких инъекций»: Виктория Боня отказалась от уколов ботокса
39-летняя Виктория Боня восхищает многих поклонниц своим внешним видом.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Авто
Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
Обновлено в 08:52