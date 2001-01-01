Футбол
Тиагу Алькантара хочет видеть Бэйла в «Баварии»Спорт-Экспресс 05:47
Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара отметил, что хотел бы видеть в команде Гарета Бэйла. По его мнению, валлиец, которого "Реал" хочет продать, подошел бы мюнхенцам.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:29, Вашингтон
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено 19 июля в 18:10
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Политика
Путин: Россия продолжит оказывать содействие Сирии
Обновлено в 03:54
Политика
Тимошенко проголосовала на выборах в Раду Украины
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Польша планирует модернизировать свои танки Т-72
Власти Польши приняли решение модернизировать стоящие на вооружении республики танки Т-72.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Су-30 готов был сбить американский военный самолёт
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 11:41
Футбол
Как «Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский "Спартак" возмутился избиением своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону и обвинил в беспорядках организаторов матча, заявив, что именно решение задержать болельщиков в подтрибунном помещении привело к потасовкам со стюардами и ОМОНом.
Обновлено в 11:55
Политика
Появились первые данные экзитполов на выборах в Верховную Раду
Журналист и депутат Верховной Рады Мустафа Найем опубликовал первые данные неофициальных экзитполов на досрочных парламентских выборах в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:34
Политика
Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии
Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Гаджеты
Parrot покидает рынок мини-дронов
Французская компания-производитель Parrot покидает рынок мини-дронов.
Обновлено в 07:07
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Политика
Партия Порошенко устроила в своем штабе пикник с шашлыком
Обновлено в 12:05
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала видео своих тренировок
Светлана Лобода показала видео своих тренировок.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено 19 июля в 08:59
Космос
США завершили работу над космическим кораблем «Орион»
США завершили работу транспортным космическим кораблем многоразового использования "Орион" и намерены направить его в полет вокруг Луны, говорится в сообщении НАСА.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Украинские полярники проголосовали на выборах в Раду
Двенадцать украинских полярников проголосовали на самом отдаленном от Киева избирательном участке - на антарктической станции "Академик Вернадский", сообщила в воскресенье пресс-служба министерства образования и науки Украины.
Обновлено в 11:00
Космос
NVIDIA обновила техно-демку высадки на лунную поверхность
В NVIDIA сообщили, что эффект освещения воссоздан со всей тщательностью, и полностью соответствует световым эффектам, которые космонавты могли наблюдать в тот день, стоя на поверхности Луны.
Обновлено 19 июля в 15:29
Происшествия
Японская полиция получила ордер на арест подозреваемого в поджоге аниме-студии
В результате пожара в студии Киото Анимейшн в минувший четверг погибли 34 человека.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Обновлено в 06:40
Космос
Рогозин рассказал, что робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели
Обновлено вчера в 21:42
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено в 07:53
Транспорт
В Краснодаре количество подтопленных территорий увеличилось вдвое
Число подтопленных из-за дождей территорий в Краснодаре увеличилось практически вдвое - до 29 дворов и участков дорог, сообщает ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 12:18
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске и Санкт-Петербурге
Обновлено 19 июля в 15:31
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено вчера в 07:00