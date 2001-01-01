Футбол

Тиагу Алькантара хочет видеть Бэйла в «Баварии»Спорт-Экспресс 05:47

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара отметил, что хотел бы видеть в команде Гарета Бэйла. По его мнению, валлиец, которого "Реал" хочет продать, подошел бы мюнхенцам.
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Тиаго Алькантара о Бэйле: «В „Баварии“ рады игрокам топ-уровня»

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Кроос рассказал, что очень уважает «Баварию»

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Алькантара советует Бэйлу перейти в «Баварию»

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Тьягу Алькантара: «В „Баварии“ будут рады Бэйлу»

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Тьягу Алькантара: «В „Баварии“ будут рады Бэйлу»

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Т. Алькантара: Бэйл? В «Баварии» будут рады любому топ-игроку

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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:29, Вашингтон
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Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
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Как «Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону

Московский "Спартак" возмутился избиением своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону и обвинил в беспорядках организаторов матча, заявив, что именно решение задержать болельщиков в подтрибунном помещении привело к потасовкам со стюардами и ОМОНом.
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Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.
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Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
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Французская компания-производитель Parrot покидает рынок мини-дронов.
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Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России

Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
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Светлана Лобода показала видео своих тренировок.
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Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии

Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
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США завершили работу над космическим кораблем «Орион»

США завершили работу транспортным космическим кораблем многоразового использования "Орион" и намерены направить его в полет вокруг Луны, говорится в сообщении НАСА.
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В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
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Украинские полярники проголосовали на выборах в Раду

Двенадцать украинских полярников проголосовали на самом отдаленном от Киева избирательном участке - на антарктической станции "Академик Вернадский", сообщила в воскресенье пресс-служба министерства образования и науки Украины.
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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ во время протестов

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NVIDIA обновила техно-демку высадки на лунную поверхность

В NVIDIA сообщили, что эффект освещения воссоздан со всей тщательностью, и полностью соответствует световым эффектам, которые космонавты могли наблюдать в тот день, стоя на поверхности Луны.
Обновлено 19 июля в 15:29
Происшествия

Японская полиция получила ордер на арест подозреваемого в поджоге аниме-студии

В результате пожара в студии Киото Анимейшн в минувший четверг погибли 34 человека.
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Украинские военные сорвали перемирие

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«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»

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Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
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Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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