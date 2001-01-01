Футбол

Тиагу Алькантара хочет видеть Бэйла в «Баварии»Спорт-Экспресс 05:47

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара отметил, что хотел бы видеть в команде Гарета Бэйла. По его мнению, валлиец, которого "Реал" хочет продать, подошел бы мюнхенцам.
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Тиаго Алькантара о Бэйле: «В „Баварии“ рады игрокам топ-уровня»

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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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