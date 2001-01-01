Футбол
Тиагу Алькантара хочет видеть Бэйла в «Баварии»Спорт-Экспресс 05:47
Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара отметил, что хотел бы видеть в команде Гарета Бэйла. По его мнению, валлиец, которого "Реал" хочет продать, подошел бы мюнхенцам.
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Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Обновлено в 09:07
Политика
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет
Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Политика
На украинском избирательном участке сейф заменили кастрюлей
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в своём Facebook фотографию с избирательного участка на Украине, на котором в качестве сейфа использовалась кастрюля.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Демонстранты в Гонконге окружили офис центральных властей КНР
Группы антиправительственных демонстрантов в Гонконге, отколовшиеся от основного маршрута шествия, приблизились в воскресенье вечером к офису центральных властей КНР в этом специальном административном районе.
Обновлено в 08:39
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Футбол
Азар в дебютном матче за «Реал» играл под номером 50
Напомним, новичок мадридской команды до сих пор не определился с игровым номером, под которым будет играть в новом сезоне.
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная принца Гарри позвала на свадьбу Кейт Миддлтон
Бывшая возлюбленная британского принца Гарри выходит замуж и пригласила на свадьбу принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон.
Обновлено в 00:31
Политика
Как обнищала Украина, рассказал Медведчук
Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, что Украина стала нищей из-за соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:32
Религия
Тверской губернатор передал РПЦ мощи святого покровителя Торжка
Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал Русской православной церкви мощи преподобного Аркадия Новоторжского, покровителя Торжка, которые будут храниться в местном Борисоглебском монастыре - старейшем на территории России.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Устранен сбой, задержавший «Сапсаны»
Из-за сбой три скоростных поезда "Сапсан" были задержаны на 8-14 минут.
Обновлено в 10:37
Гаджеты
Parrot покидает рынок мини-дронов
Французская компания-производитель Parrot покидает рынок мини-дронов.
Обновлено в 07:07
Авто
Эксперты назвали три самых популярных вида тюнинга
Следует во всем соблюдать меру и делать тюнинг в соответствии с рекомендациями специалистов.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
В СМИ заявили, что Израиль способен обойти С-300 и отключить российские БПЛА
В издании «Свободная пресса» вышел материал, в котором со ссылкой на зарубежных экспертов заявлено, будто бы Израиль способен в любой момент «отключить» российские БПЛА и обойти оборону зенитных ракетных комплексов С-300, находящихся в Сирии.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Пассажир напал с ножом на глухонемых в метро Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге на станции «Пушкинская» пассажир напал с ножом на двух глухонемых. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
В Подмосковье после заражения бешенством скончался 17-летний юноша
В одной из больниц Подмосковья скончался 17-летний молодой человек, который попал в медучреждение накануне, заразившись бешенством.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов
Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 09:50
Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено вчера в 13:44
Авто
От каких факторов зависит интрига гонки?
Стоит упомянуть ещё об одном факторе, влияющем на интригу гонок.
Обновлено вчера в 15:59
Игры
Gearbox показала отклонённые версии обложки Borderlands 3
Обновлено в 09:26
Футбол
«Локомотив» и «Тамбов» объявили составы на матч РПЛ
Обновлено в 09:11
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59