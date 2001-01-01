Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара отметил, что хотел бы видеть в команде Гарета Бэйла. По его мнению, валлиец, которого "Реал" хочет продать, подошел бы мюнхенцам.

Общество На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.

Политика В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.

Политика На украинском избирательном участке сейф заменили кастрюлей Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в своём Facebook фотографию с избирательного участка на Украине, на котором в качестве сейфа использовалась кастрюля.

Происшествия Демонстранты в Гонконге окружили офис центральных властей КНР Группы антиправительственных демонстрантов в Гонконге, отколовшиеся от основного маршрута шествия, приблизились в воскресенье вечером к офису центральных властей КНР в этом специальном административном районе.

Политика В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.

Футбол Азар в дебютном матче за «Реал» играл под номером 50 Напомним, новичок мадридской команды до сих пор не определился с игровым номером, под которым будет играть в новом сезоне.

Шоу-бизнес Бывшая возлюбленная принца Гарри позвала на свадьбу Кейт Миддлтон Бывшая возлюбленная британского принца Гарри выходит замуж и пригласила на свадьбу принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон.

Политика Как обнищала Украина, рассказал Медведчук Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, что Украина стала нищей из-за соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает РИА "Новости".

Религия Тверской губернатор передал РПЦ мощи святого покровителя Торжка Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал Русской православной церкви мощи преподобного Аркадия Новоторжского, покровителя Торжка, которые будут храниться в местном Борисоглебском монастыре - старейшем на территории России.

Происшествия Устранен сбой, задержавший «Сапсаны» Из-за сбой три скоростных поезда "Сапсан" были задержаны на 8-14 минут.

Авто Эксперты назвали три самых популярных вида тюнинга Следует во всем соблюдать меру и делать тюнинг в соответствии с рекомендациями специалистов.

Армия и оружие В СМИ заявили, что Израиль способен обойти С-300 и отключить российские БПЛА В издании «Свободная пресса» вышел материал, в котором со ссылкой на зарубежных экспертов заявлено, будто бы Израиль способен в любой момент «отключить» российские БПЛА и обойти оборону зенитных ракетных комплексов С-300, находящихся в Сирии.

Происшествия Пассажир напал с ножом на глухонемых в метро Санкт-Петербурга В Санкт-Петербурге на станции «Пушкинская» пассажир напал с ножом на двух глухонемых. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Происшествия В Подмосковье после заражения бешенством скончался 17-летний юноша В одной из больниц Подмосковья скончался 17-летний молодой человек, который попал в медучреждение накануне, заразившись бешенством.

Происшествия Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.

Кино Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара» Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.

Происшествия Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.

Энергетика В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.