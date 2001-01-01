Футбол
Тиагу Алькантара хочет видеть Бэйла в «Баварии»Спорт-Экспресс 05:47
Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара отметил, что хотел бы видеть в команде Гарета Бэйла. По его мнению, валлиец, которого "Реал" хочет продать, подошел бы мюнхенцам.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
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Футбол
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Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российкой Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировало инцидент, произошедший после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.
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Пушков ответил на обвинения в причастности России к захвату танкера
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Американская журналистка рассказала о восхитившем ее месте в Москве
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