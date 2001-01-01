Футбол

Тиагу Алькантара хочет видеть Бэйла в «Баварии»Спорт-Экспресс 05:47

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Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара отметил, что хотел бы видеть в команде Гарета Бэйла. По его мнению, валлиец, которого "Реал" хочет продать, подошел бы мюнхенцам.
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Тьяго Алькантара
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