Футбол
Газета.RuТиаго Силва хочет и дальше видеть Неймара в «ПСЖ»
Игрок "ПСЖ" Тиаго Силва рассказал, что он думает по поводу возможного ухода его одноклубника Неймара из команды, сообщает RMC Sport.
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Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия 15:39
Происшествия
Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком
Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент 09:15
Здоровье
Врачи Подмосковья составили рейтинг самых опасных детских развлечений
Минздрав Московской области озвучил самые травмоопасные детские развлечения, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:17
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor 14:36
Музыка
Стали известны имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»
VSE42 Новости 20:11
Шоу-бизнес
Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом
54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером.
Телепрограмма 11:33
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Политика
Посольство РФ опровергло слова сенатора США об отказе в выдаче визы
Американский сенатор Рон Джонсон не обращался в посольство РФ в Вашингтоне и не информировал о намерении посетить Россию.
Российская газета 23:11
Происшествия
Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней
Мощный ливень обрушился на Владивосток в ночь на вторник, сообщили РИА Новости в городской администрации.
РИА Новости 21:51
Футбол
Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Происшествия
На Камчатке офицер утонул в реке, задерживая браконьеров
Камчатские следователи проводят проверку по факту смерти военнослужащего, погибшего в ходе операции по задержанию браконьеров на реке Караг, информирует региональное СУ СКР.
Life.ru 22:39
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ 21:14
Общество
Появилось новое условие, влияющее на прием на работу россиян
В Роструде назвали новое условие, которое будет влиять на решение при приеме на работу.
Газета.Ru 21:59
Общество
В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов
В Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться паводковая ситуация, около 20 домов подтоплено, эвакуировано восемь человек.
RT на русском 21:35
Политика
Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии
Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия.
Вести.Ru 08:40
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые
Лидером по числу людей с ожирением в прошлом году стал Алтайский край — в этом регионе на 100 тысяч человек пришлось 5566,9 случая ожирения.
ФАН 08:35
Музыка
Назван победитель премии MTV в номинации «Лушая песня»
Газета.Ru 22:34
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС
Корабль доставил на МКС около 670 кг сухих грузов. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.
РБК 23:10
Политика
Родное село переименовали в честь Кадырова
Родовое село главы Чеченской Республики переименовано в честь Кадырова и теперь будет носить название Ахмат-Юрт.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:55
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru 21:45
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Авто
Люди начали массово раскупать дизельные отзывные автомобили Volkswagen
Бывает, что ситуации доходят до того, что с других концов планеты клиенты прилетают в салон, чтобы поскорее забронировать ещё не ушедший в руки другому владельцу автомобиль.
CarsWeek.ru 22:43