Футбол

Газета.RuГазета.RuТиаго Силва хочет и дальше видеть Неймара в «ПСЖ»

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Игрок "ПСЖ" Тиаго Силва рассказал, что он думает по поводу возможного ухода его одноклубника Неймара из команды, сообщает RMC Sport.
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