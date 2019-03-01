Экономика
Thyssenkrupp построит в Египте крупнейший химический комплексREGNUM вчера в 07:39
Немецкая компания Thyssenkrupp подписала с египетской госкомпанией El-Nasr Company for Intermediate Chemicals договор о создании крупнейшего в Египте комплекса по производству химических удобрений, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в Каире Al Ahram.
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Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Обновлено в 02:58
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Авто
Москвич‑402 — что наши инженеры срисовали у Опеля
Московская баллада Москвичи семейств 402, 407 и 403 относятся к числу самых оригинальных и самобытных автомобилей Советского Союза.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт
В столице Индонезии открыли первую ветку метро
Президент Индонезии Джоко Видодо открыл 24 марта первую линию метро в Джакарте, которая связала южные районы столицы с центром города.
Обновлено в 06:03
Хоккей
Канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова
Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри оскорбил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за его «птичку» — празднование гола в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ).
Обновлено в 06:08
Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Здоровье
"Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год
Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером
Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Политика
«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.
Обновлено в 05:52
Авто
Domaniq добавил «лошадей» юбилейному Mercedes-AMG GT C Edition 50
Mercedes-AMG GT C Edition 50 был выпущен в честь 50-летия подразделения AMG и считался практичным и мощным спорткаром.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Общество
Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка
Главной причиной, по которой россияне решаются завести второго ребенка, является желание, чтобы первенец не чувствовал себя одиноким.
Обновлено в 04:18
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии
Видеоролик с полетами российского Су-35С над Сирией стал поводом для американских СМИ обратить внимание на этот глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".
Обновлено в 04:53
Здоровье
Врач рассказала, почему бомбардировки Югославии были геноцидом
Бомбардировки силами НАТО 1999 года Союзной республики Югославия являются геноцидом из-за примененных средств поражения и последствий, заявила РИА Новости начальник отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич.
Обновлено в 05:11
Религия
Безруков окрестил «жалкой кучкой» протестующих против храма-на-драме
Сергей Безруков прокомментировал слухи о том, что он участвовал в молебне на месте строительства храма-на-драме в Екатеринбурге за деньги.
Обновлено в 02:18
Общество
Число погибших в Мозамбике из-за тропического циклона продолжает расти
Тропический циклон «Идаи» в Мозамбике унес жизни около 700 человек. Об этом сообщают правительство страны и представители ООН.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Экс-глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО
Бомбардировки Югославии силами НАТО 1999 года были неизбежны, так как Североатлантический альянс планировал расширяться в сторону России, заявил Живадин Йованович, в 1998-2000 годах занимавший пост министра иностранных дел Союзной республики Югославии (СРЮ).
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на индонезийском острове Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Челси» Хадсоном-Одои
Нападающий Каллум Хадсон-Одои входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Transfer Site.
Обновлено в 03:09
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено вчера в 03:28
Гаджеты
Что раздражает пользователей смартфонов
Производители разрабатывают и запускают в производство, а затем и в продажу смартфоны, у которых есть явные недостатки.
Обновлено в 00:58
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено вчера в 00:36
Наука
Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео
Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено 21 марта в 13:54
Происшествия
В Мали более 130 человек убиты неизвестными
Обновлено вчера в 18:21