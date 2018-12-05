Медиахолдинг Thomson Reuters намерен сократить 3,2 тыс. сотрудников к 2020 году в рамках плана по оптимизации бизнеса и повышению эффективности работы. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

Thomson Reuters сократит более 3 тыс. сотрудников к 2020 году

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