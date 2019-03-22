Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»Российская газета 13:59
Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении. Приобретение произойдет путем создания совместного предприятия с Lonic Invest.
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Эксперт оценил влияние санкций на покупку «Библио-Глобуса» компанией Thomas Cook
Уралинформбюровчера в 05:41
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Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками
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Обновлено в 20:09
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По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
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Космос
Астронавты NASA осуществили выход в открытый космос
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Логинов о допинге: Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в спорт
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ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
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