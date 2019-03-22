Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»Российская газета 13:59

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении. Приобретение произойдет путем создания совместного предприятия с Lonic Invest.
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Британская Thomas Cook купила российского туроператора «Библио-Глобус»

RT на русском09:55

Британская компания Thomas Cook заявила о покупке «Библио-Глобуса»

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Thomas Cook остановила «Библио-Глобус»

Коммерсантъ12:03

Британский туристический холдинг объявил о покупке российского туроператора

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Британская Thomas Group оценила туроператора «Библио Глобус» в $10 млн

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ТурДом12:04

Эксперт оценил влияние санкций на покупку «Библио-Глобуса» компанией Thomas Cook

Уралинформбюровчера в 05:41
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Происшествия

Трое судей Молчановского района Томской области уходят в отставку

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента, все судьи Молчановского района - Ирина Усынина, Татьяна Дубасова и Вячеслав Лапаев (председатель) подали заявления о прекращении полномочий.
Обновлено в 13:53
Культура

Похищенную картину Куинджи вновь представили на выставке

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Шоу-бизнес

Леди Гага начала встречаться с Джереми Реннером

Напомним, что артистка до вручения премии «Оскар» разошлась со своим агентом Кристианом Карино.
Обновлено в 14:05
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено в 13:13
Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
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Происшествия

Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии

Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Происшествия

Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео

Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
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Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади

Двое YouTube-блогеров, проживающих в Германии, затеяли драку на центральной площади Берлина после того, как обменялись оскорблениями в Instagram.
Обновлено в 13:56
Авто

Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна

После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Политика

Мюллер завершил расследование «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Политика

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Финансы

В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США

Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Обновлено в 06:59
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками

Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
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Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

Пушков прокомментировал запрет ввоза на Украину «Мастера и Маргариты»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал запрет Госкомтелерадио Украины на ввоз еще 17 книг из РФ из-за "пропаганды", заявив, что книжная инквизиция в Киеве не дремлет.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку

В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.
Обновлено в 12:56
Политика

Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа

Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие

National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35

По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено в 10:31
Политика

СБУ заявила о предотвращении теракта в метро Харькова

Представители СБУ уверяют, что спецслужбы РФ якобы завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро.
Обновлено в 08:53
Политика

США ввели санкции против венесуэльского госбанка BANDES

Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES).
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»

Обновлено вчера в 03:28
Шоу-бизнес

Маргарита Агибалова продала две квартиры, чтобы купить дом на Кипре

Обновлено в 17:30
Происшествия

Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес

Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко

Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.
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Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Трагедия в Китае: в загоревшемся автобусе погибли 26 человек

В китайской провинции провинция в результате возгорания пассажирского автобуса погибли, по меньшей мере, 26 человек, 28 пострадали.
Обновлено в 19:31
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
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Космос

Астронавты NASA осуществили выход в открытый космос

Американские астронавты 22 марта осуществили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
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Логинов о допинге: Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в спорт

«Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в биатлон», — заявил Логинов, добавив, что он не настолько глуп.
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Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
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Британская туристическая компания. Штаб-квартира расположена в Лондоне.
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