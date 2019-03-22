Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»Российская газета 13:59
Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении. Приобретение произойдет путем создания совместного предприятия с Lonic Invest.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил влияние санкций на покупку «Библио-Глобуса» компанией Thomas Cook
Уралинформбюровчера в 05:41
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине
Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено в 14:44
Происшествия
На юго-западе Москвы потушили пожар на складе
Спасатели потушили пожар на складе на площади около 600 квадратных метров юго-западе Москвы, сведений о пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
"Чтоб вас покарал Бог!": Удовиченко пристыдила журналистов за Началову
Актриса призвала уважать память Началовой и не делать из трагедии сенсацию. "Я просто шокирована, чтоб вас покарал Бог!", - добавила она.
Обновлено в 15:48
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт
«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Авто
Следующий Porsche Cayenne может стать электромобилем
Напомним, ранее в Porsche объявили о намерении сделать электромобиль из нового кроссовера Macan, одновременно сохранив в производстве версию с бензиновым мотором.
Обновлено в 08:05
Спорт
Логинов о допинге: Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в спорт
«Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в биатлон», — заявил Логинов, добавив, что он не настолько глуп.
Обновлено в 16:12
Общество
Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Политика
На Украине отреагировали на визит кандидата в президенты в Москву
Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко подвергся критике на родине за визит в Москву и переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Обновлено в 17:52
Культура
«Российская студенческая весна» пройдет в мае в Перми
Interfax-Russia.ru - XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет с 14 по 19 мая в Перми.
Обновлено в 05:12
Политика
Россию попросили защитить киргизов в Якутии
Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Политика
В МИД России высказали обеспокоенность базами США в Афганистане
В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.
Обновлено в 16:07
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено в 10:56
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом
По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35
По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено в 10:31
Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову
Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Теннис
Касаткина одержала первую победу за месяц и третью – в сезоне
В третьем круге четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» сыграет с трехкратной чемпионкой Майами Винус Уильямс.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Три реки перекрыли из-за взрыва на химзаводе в Китае
В китайской провинции Цзянсу перекрыли три реки после мощного взрыва на химзаводе, таким образом власти страны пытаются предотвратить попадание загрязненных сточных вод в Желтое море.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Белый дом объявил об окончательной победе над ИГ в Сирии
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам на "Борту номер один", что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) полностью разгромлена в Сирии, передает портал Buzzfeed.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Утрехтский стрелок признал вину
Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Культура
Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих
Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.
Обновлено в 12:30
Культура
Marvel выставит костюмы супергероев на торги
Костюмы супергероев, реквизиты и декорации из сериалов Marvel выставят на аукцион дома Prop Store.
Обновлено в 11:29