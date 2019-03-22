Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»Российская газета 13:59

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении. Приобретение произойдет путем создания совместного предприятия с Lonic Invest.
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