Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»Российская газета 13:59

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении. Приобретение произойдет путем создания совместного предприятия с Lonic Invest.
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Британский туристический холдинг объявил о покупке российского туроператора

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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.
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