Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»Российская газета 13:59
Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении. Приобретение произойдет путем создания совместного предприятия с Lonic Invest.
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Эксперт оценил влияние санкций на покупку «Библио-Глобуса» компанией Thomas Cook
Уралинформбюровчера в 05:41
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