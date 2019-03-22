Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»Российская газета вчера в 13:59
Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении. Приобретение произойдет путем создания совместного предприятия с Lonic Invest.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил влияние санкций на покупку «Библио-Глобуса» компанией Thomas Cook
Уралинформбюро21 марта в 05:41
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма
Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира
Результаты российских танцоров позволили России получить максимальную квоту на ближайший чемпионат мира, который состоится в 2020 году в канадском Монреале.
Обновлено в 03:11
Спорт
Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятый
В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем создания республики.
Обновлено в 05:24
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:04
Происшествия
МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве
В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Президент Турции посетит Россию 8 апреля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:27
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
Обновлено 21 марта в 05:58
Футбол
Фернанду Сантуш: «Нужно думать о следующем матче с Роналду или без него»
Зинченко и Роналду провели на поле 90 минут Андрей Шевченко: «Игрой команды в матче против Португалии остался доволен на 80%» Тарас Степаненко: «Роналду очень злой ушел в раздевалку»
Обновлено в 05:31
Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Политика
Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»
В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Политика
Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля
В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Политика
Макрон призвал Европу пробудиться и противостоять США и Китаю
Выступая в Брюсселе на мероприятии, которое было посвящено в том числе развитию коммуникационных систем (стандартам связи 5G) Эммануэль Макрон заявил, что «пришло время противостоять Соединённым Штатам Америки и Китаю».
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В центре Могадишо прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
Обновлено в 04:20
Общество
Гороскоп на 23 марта: Тельцов ждут подарки, а Скорпионов – новые знакомства
Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
Обновлено вчера в 09:59
Авто
Jaguar Land Rover добился запрета продаж клона Range Rover Evoque
Решение о запрете производства кроссовера Landwind X7, являющегося клоном британского Range Rover Evoque, вынес суд района Чаоян города Пекина.
Обновлено вчера в 11:20
Культура
Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона
Обновлено в 05:56
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Экономика
Дональд Трамп надеется на окончание ужесточения политики ФРС
EPA-EFE / JIM LO SCALZO "Надеюсь, теперь у нас не будет ужесточения", - сказал Трамп в интервью Fox Business Network, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 08:28
Здоровье
Валерий Лимаренко принял ряд важных решений по Томаринскому району
В Томари Валерий Лимаренко пообщался с участниками проходившего в этот день собрания делегатов, отстаивавших проекты развития своих территорий в рамках программы инициативного бюджетирования.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше
Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58