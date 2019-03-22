Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»Российская газета вчера в 13:59

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении. Приобретение произойдет путем создания совместного предприятия с Lonic Invest.
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Британский туристический холдинг объявил о покупке российского туроператора

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РБКвчера в 09:34

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ТурДомвчера в 12:04

Thomas Cook остановила «Библио-Глобус»

Коммерсантъвчера в 12:03
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В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
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Обновлено вчера в 17:14
Политика

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Обновлено в 05:27
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Зинченко и Роналду провели на поле 90 минут Андрей Шевченко: «Игрой команды в матче против Португалии остался доволен на 80%» Тарас Степаненко: «Роналду очень злой ушел в раздевалку»
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Политика

Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
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Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»

В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
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В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
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Общество

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
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Макрон призвал Европу пробудиться и противостоять США и Китаю

Выступая в Брюсселе на мероприятии, которое было посвящено в том числе развитию коммуникационных систем (стандартам связи 5G) Эммануэль Макрон заявил, что «пришло время противостоять Соединённым Штатам Америки и Китаю».
Обновлено вчера в 23:57
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В центре Могадишо прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
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Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

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Гороскоп на 23 марта: Тельцов ждут подарки, а Скорпионов – новые знакомства

Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
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Jaguar Land Rover добился запрета продаж клона Range Rover Evoque

Решение о запрете производства кроссовера Landwind X7, являющегося клоном британского Range Rover Evoque, вынес суд района Чаоян города Пекина.
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Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона

Обновлено в 05:56
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Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
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В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
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Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
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