Экономика

Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»Ведомости 09:44

Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус». Для этого создано совместное предприятие с Ionic Invest, говорится в пресс-релизе британской компании. Thomas Cook планирует приобрести около 30% в этом совместном предприятии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Британская Thomas Cook купила российского туроператора «Библио-Глобус»

RT на русском09:55

Эксперт оценил влияние санкций на покупку «Библио-Глобуса» компанией Thomas Cook

Уралинформбюровчера в 05:41

Британская Thomas Group оценила туроператора «Библио Глобус» в $10 млн

РБК09:34

Туроператор «Библио-Глобус» подтвердил сделку с Thomas Cook

Интерфакс09:58

Официально объявлено о покупке «Библио-Глобуса» компанией Thomas Cook

ТурДом09:19

Британская Thomas Cook покупает российский «Библио Глобус»

News.ru09:43

Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»

Ведомости09:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Спорт

Загитова: спасибо всем, кто помогал мне в эти трудные моменты

Обновлено в 08:39
Политика

Матвиенко сообщила о завершении этапа смены губернаторов

Спикер подчеркнула, что это "плановая ротация губернаторов, которая является важнейшей опорой развития демократии и демократических институтов".
Обновлено в 08:52
Общество

Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны

Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Российские судьи уволились после оправдания полицейских

Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Космос

Инженеры НАСА еще не знают причину остановки бура зонда InSight

Исследователи и эксперты из НАСА все еще бьются над решением задачи, поставленной зондом InSight, который сообщил об остановке бура.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие

Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими

Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
Политика

Медведчук назвал Россию главным торговым партнером Украины

Председатель политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что по итогам 2018 года РФ для Украины самый главный торговый партнер.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Общество

В России выросла зарплата чиновников

Среднемесяцная зарплата региональных чиновников в России в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом — до 49,4 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия

Момент крушения парома в Ираке попал на видео

Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Кино

Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о летчике Девятаеве

Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве.
Обновлено вчера в 10:18
Шоу-бизнес

Рита Дакота обвинила СМИ в «хайпе на смерти» Юлии Началовой

Только недавно Рита Дакота переживала из-за потока негативных сообщений и критики, который обрушился на неё после развода с Владом Соколовским.
Обновлено в 08:00
Здоровье

«Бережливый» кабинет дородовой диагностики откроется в Нижнем Тагиле

В Демидовской больнице Нижнего Тагила планируется открытие «бережливого» кабинета дородовой диагностики нарушений развития ребенка.
Обновлено в 09:37
Энергетика

Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета

Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 19:24
Политика

УПЦ подала в суд на Минкультуры Украины из-за приказа о переименовании

В Окружной административный суд Киева поступил иск от Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ), которая просит отменить приказ Министерства культуры о включении УПЦ в число религиозных организаций, обязанных сменить название.
Обновлено в 09:07
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Политика

В Раде призвали упразднить должность президента Украины

Председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Рабинович заявил, что на Украине необходимо упразднить пост президента страны.
Обновлено в 08:57
Авто

В РФ введут платную экспертизу для ретромашин

В случае, если сумма штрафных баллов не превысит 100, владельцу ретромашины вручат паспорт классического транспортного средства (КТС) сроком действия на пять лет, а также впоследствии он сможет получить в ГИБДД специальные номера с буквой «К». Экспертиза будет платной, ее стоимость еще не определена.
Обновлено в 03:08
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Культура

Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан

В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено в 08:19
Транспорт

Около трети россиян считают цены на такси завышенными

Почти половина опрошенных (51%) заявили, что считают, что зарплата таксистов соответствует средней по их городу, примерно столько же (52%) уверены, что техническое состояние автомобилей используемых в такси улучшилось за последние пять лет.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Самолет-разведчик США засекли у берегов Крыма

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил США совершил полет недалеко от берегов Крыма.
Обновлено в 09:30
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Финансы

Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки

Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
Спорт

Ученица Тутберидзе первой в истории выполнила сложнейший прыжок на ЧМ

Обновлено в 08:54
Происшествия

Школьница родила ребенка и выбросила его в туалете больницы

Обновлено в 03:30
Политика

В Киеве заявили об отказе Москвы совершить «малый обмен» Гриба

Украина предлагала России провести «малый обмен» украинца Павла Гриба в связи с тяжелым состоянием его здоровья.
Обновлено в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Thomas Cook Group
Британская компания
Британская туристическая компания. Штаб-квартира расположена в Лондоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное