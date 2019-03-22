Экономика
Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»Ведомости вчера в 09:44
Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус». Для этого создано совместное предприятие с турецким туристическим агентством Sarpedon Travel, говорится в пресс-релизе британской компании. СП будет называться Ionic Invest.
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Авто
Новый Porsche Cayenne может стать электромобилем
Обновлено в 06:28
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 детей.
Обновлено в 08:50
Общество
Митрополит Иларион позвал чиновников в реальный мир
Свою точку зрения митрополит Иларион разъяснил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", прокомментировав недавнее скандальное заявление депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева.
Обновлено в 08:32
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).
Обновлено в 03:56
Космос
В РАН предупредили о сильной магнитной буре 24 марта
Ученые Физического института РАН опубликовали на сайте прогноз, согласно которому 24 марта на Земле с вероятностью 30% пройдет магнитная буря.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Есть такая профессия — бороду защищать
Основным же доводом полицейского стало указание на то, что «ношение бороды является для него национальным обычаем и религиозной особенностью православия».
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем
«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
В МИД назвали «пятном позора» НАТО бомбардировку Югославии
Бомбардировка Югославии навсегда останется пятном позора на репутации НАТО, сообщили в МИД России.
Обновлено в 08:41
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова
Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Музыка
Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:34
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено 21 марта в 14:56
Здоровье
В Петербурге из бесполого ребенка сделали девочку
Обновлено в 04:54
Политика
Порошенко обвинил Бойко в попытке посадить Киев на газовую иглу России
Побежали к Путину, они экономику обсуждают, они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских выборов, и уже сейчас утверждают, что они все объединятся.
Обновлено в 08:45
Общество
Навальный рассказал, что его постоянно преследуют неизвестные. Он считает, что это задание Пригожина
Политик Алексей Навальный рассказал, что его «каждый день» преследуют по заданию бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина».
Обновлено в 07:46
Политика
Матвиенко объяснила, как правильно ругать власть
Ранее Валентина Матвиенко оценила креативность россиян, которые пошутили про эти законы.
Обновлено в 07:47
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 07:36
Политика
Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с начала года
В свою очередь, рейтинг неодобрения деятельности главы государства снизился до минимальных значений и составил 26,2 процента.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Схватка морского льва с леопардовой акулой попала на видео
В заливе Сан-Франциско очевидцы запечатлели на видео бой морского льва с калифорнийской тройнозубой акулой, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 15:32