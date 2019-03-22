Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»Интерфакс вчера в 09:47

Подчеркивается также, что управленческая команда "Библио-Глобуса" "продолжит участвовать в бизнесе". Как уточняет Thomas Cook, компания "Библио-Глобус", основанная 25 лет назад, имеет около 3 млн российских клиентов, из которых чуть более половины отдыхают внутри страны, а остальные – за рубежом.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Происшествия В Москве полиция задержала вооруженных хулиганов В Москве полицейские задержали группу хулиганов, применивших огнестрельное оружие в бизнес-центре.

Политика Трамп отменил новые санкции против КНДР Президенту США Дональду Трампу нравится председатель КНДР Ким Чен Ын – поэтому Белый дом отменил дополнительные санкции против Пхеньяна, об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

Спорт Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020 Сборная России по фигурному катанию получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020 по итогам выступления на первенстве мира этого года, которое проходит в японской Сайтаме.

Политика Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Политика Порошенко уверен в победе на выборах президента Абсолютно уверен в своем переизбрании на второй срок президент Украины Петр Порошенко, об этом он заявил 22 марта в эфире телеканала «Украина».

Здоровье В ВОЗ не рекомендуют пить много воды Координатор из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон в своем заявлении отметил, что не бывает стандарта, определяющего, какое количество воды необходимо выпивать человеку.

Политика Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.

Происшествия Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.

Наука Физики ЦЕРН ищут «зачарованные» частицы в первичной материи Вселенной Российские и зарубежные физики, работающие в рамках коллаборации NA61/SHINE в ЦЕРН, начали поиски так называемых "зачарованных" частиц в кварково-глюонной плазме, аналоге первичной материи мироздания.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено По информации американских СМИ, спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру.

Общество Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.

Единоборства Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218 Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).

Экономика Банки начали блокировать счета самозанятых Банки начали блокировать личные счета и карты "новых предпринимателей", ссылаясь на то, что их использование в целях ведения бизнеса запрещено.

Здоровье Медики рассказали об опасности популярного контрацептива для женщин Росздравнадзор отметил, что у женщин, применяющих любой контрацептив, увеличивается риск развития острой закупорки сосудов, а самый опасный период их применения — первый год.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Политика ЦИК отказалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась передать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ, принадлежавший Жоресу Алферову, который скончался в начале марта.

Политика Зеленский предложил создать русскоязычный канал Кандидат в президенты шоумен и продюсер Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу ICTV заявил, что должен быть создан украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал "на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля" По его словам, канал должен показывать реальные новости и реальную жизнь на Украине, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.

Политика Киргизия просит защитить своих граждан в Якутии Обеспечить безопасность граждан Киргизии, находящихся в Якутии, попросил председатель парламента этой страны Дастанбек Джумабеков посла России Николая Удовиченко.

Здоровье «Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.

Политика Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными».

Политика СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию Служба безопасности Украины (СБУ) проведет правовую проверку визита в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, сообщается на странице ведомства в Facebook.