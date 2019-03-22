Экономика
Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»Интерфакс вчера в 09:47
Подчеркивается также, что управленческая команда "Библио-Глобуса" "продолжит участвовать в бизнесе". Как уточняет Thomas Cook, компания "Библио-Глобус", основанная 25 лет назад, имеет около 3 млн российских клиентов, из которых чуть более половины отдыхают внутри страны, а остальные – за рубежом.
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Эксперт оценил влияние санкций на покупку «Библио-Глобуса» компанией Thomas Cook
Уралинформбюро21 марта в 05:41
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
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Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.
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