Экономика
Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»Интерфакс 09:47
Подчеркивается также, что управленческая команда "Библио-Глобуса" "продолжит участвовать в бизнесе". Как уточняет Thomas Cook, компания "Библио-Глобус", основанная 25 лет назад, имеет около 3 млн российских клиентов, из которых чуть более половины отдыхают внутри страны, а остальные – за рубежом.
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Эксперт оценил влияние санкций на покупку «Библио-Глобуса» компанией Thomas Cook
Уралинформбюровчера в 05:41
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Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Полицейские задержали мужчину, ограбившего банк в Москве
Сотрудники полиции за короткое время задержали ограбившего банк на Ленинградском шоссе в Москве.
Обновлено в 10:35
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Медики раскрыли опасность популярного женского контрацептива «Жанин»
Медики раскрыли опасность популярного женского контрацептива "Жанин". Компоненты препарата могут вызвать венозную тромбоэмболию.
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Политика
ООН: статус Голанских высот не изменился
«Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 12:46
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СБУ обвинила Россию в подготовке теракта в метро Харькова
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Происшествия
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12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Томский районный суд ушел в отставку в полном составе
Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.
Обновлено в 11:57
Политика
Евросоюз потребовал освободить осужденного в России украинца Гриба
В Евросоюзе призвали немедленно освободить гражданина Украины Павла Гриба, которого в России приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму.
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Шоу-бизнес
Представитель Началовой на ее похоронах назвала причину смерти певицы
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку
В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
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НХЛ. Голкипер «Вашингтона» Холтби отказался посещать Белый дом
«Вашингтон» посетит Белый дом в понедельник НХЛ.
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Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
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Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили
Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Экономика
Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от земли
Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.
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Шнуров предложил перестать бороться с матом в России
Как начинают бороться с матом, на улицах становится слышен один мат. Надо замалчивать, будто нет проблемы такой.
Обновлено в 09:25
Спорт
Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация
Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.
Обновлено в 11:31
Общество
В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress
Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Поклонники Екатерины Климовой поразились сходством актрисы и ее детей
Напомним, всего у Екатерины растут трое детей. Первая дочь Елизавета появилась в первом браке актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым.
Обновлено в 07:24
Авто
Skoda представила еще одну «фишку» серии Simply Clever
Зонтиками в дверях и скребком для льда на крышке заправочной горловины, с помощью которого можно проверить глубину протектора шин, уже мало кого удивишь. и теперь инженеры Skoda придумали, как можно доработать горловину бачка стеклоочистительной жидкости.
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Идеолог выхода Британии из ЕС возглавит партию Brexit
Фарадж возглавлял UKIP, крупнейшую националистическую партию Великобритании, в 2006–2009 и 2010–2016 годах.
Обновлено в 10:11
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей
«Авангард» вышел в полуфинал Кубка Гагарина
«Авангард» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем пары «Салават Юлаев» — «Автомобилист».
Обновлено в 09:22
Политика
Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Кино
Милош Бикович о работе с Кустурицей, жизни в России и женщинах
В интервью RT Бикович рассказал о создании этой картины, работе с Эмиром Кустурицей и своих успехах в качестве режиссёра.
Обновлено в 06:00
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48