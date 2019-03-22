Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»Интерфакс 09:47

Подчеркивается также, что управленческая команда "Библио-Глобуса" "продолжит участвовать в бизнесе". Как уточняет Thomas Cook, компания "Библио-Глобус", основанная 25 лет назад, имеет около 3 млн российских клиентов, из которых чуть более половины отдыхают внутри страны, а остальные – за рубежом.

Происшествия В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.

Спорт Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Полицейские задержали мужчину, ограбившего банк в Москве Сотрудники полиции за короткое время задержали ограбившего банк на Ленинградском шоссе в Москве.

Здоровье Медики раскрыли опасность популярного женского контрацептива «Жанин» Медики раскрыли опасность популярного женского контрацептива "Жанин". Компоненты препарата могут вызвать венозную тромбоэмболию.

Политика ООН: статус Голанских высот не изменился «Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — цитирует его РИА Новости.

Происшествия СБУ обвинила Россию в подготовке теракта в метро Харькова Служба безопасности Украины задержала жителя Харькова, подозреваемого в подготовке теракта на одной из станций городского метро, сообщается на сайте спецслужбы.

Происшествия СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах 12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.

Происшествия Томский районный суд ушел в отставку в полном составе Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.

Политика Евросоюз потребовал освободить осужденного в России украинца Гриба В Евросоюзе призвали немедленно освободить гражданина Украины Павла Гриба, которого в России приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

Политика Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.

Экономика Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.

Армия и оружие Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от земли Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.

Музыка Шнуров предложил перестать бороться с матом в России Как начинают бороться с матом, на улицах становится слышен один мат. Надо замалчивать, будто нет проблемы такой.

Спорт Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.

Общество В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.

Шоу-бизнес Поклонники Екатерины Климовой поразились сходством актрисы и ее детей Напомним, всего у Екатерины растут трое детей. Первая дочь Елизавета появилась в первом браке актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым.

Авто Skoda представила еще одну «фишку» серии Simply Clever Зонтиками в дверях и скребком для льда на крышке заправочной горловины, с помощью которого можно проверить глубину протектора шин, уже мало кого удивишь. и теперь инженеры Skoda придумали, как можно доработать горловину бачка стеклоочистительной жидкости.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.

Хоккей «Авангард» вышел в полуфинал Кубка Гагарина «Авангард» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем пары «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

Политика Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.