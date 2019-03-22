Экономика

Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»Интерфакс 09:47

Подчеркивается также, что управленческая команда "Библио-Глобуса" "продолжит участвовать в бизнесе". Как уточняет Thomas Cook, компания "Библио-Глобус", основанная 25 лет назад, имеет около 3 млн российских клиентов, из которых чуть более половины отдыхают внутри страны, а остальные – за рубежом.
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В Евросоюзе призвали немедленно освободить гражданина Украины Павла Гриба, которого в России приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму.
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Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
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Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.
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Как начинают бороться с матом, на улицах становится слышен один мат. Надо замалчивать, будто нет проблемы такой.
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Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.
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Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
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Обновлено в 09:22
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Британская туристическая компания. Штаб-квартира расположена в Лондоне.
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