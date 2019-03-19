The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»Известия 07:40

с чего всё началось

Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает The Times. Отмечается, что сделка оценивается в £2,5 млрд (€2,92 млрд).

Общество Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителя столицы Олега Воронина к ООО «Адидас» о возмещении морального вреда из-за рекламы бренда Reebok, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Энергетика Цена палладия впервые в истории преодолела отметку в $1600 за унцию Стоимость палладия в ходе торгов во вторник впервые в истории превысила $1600 за тройскую унцию на фоне продолжающегося сокращения поставок этого металла.

Армия и оружие Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.

Происшествия Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировала бурные антимигрантские настроения.

Политика Нурсултан Назарбаев ушел в отставку Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о сложении полномочий главы государства.

Шоу-бизнес Андрей Губин покинул Россию, сообщили СМИ Ващишин рассказал, что он работал в студии с Губиным над новыми песнями, однако они "ничего так и не закончили", а певец перебрался в Таиланд "несколько месяцев назад".

Общество Путин подписал закон об алиментах предпенсионерам Поправки в Семейный кодекс, которые предусматривают сохранение права на получение алиментов для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, подписал сегодня президент России Владимир Путин.

Интернет Instagram разрешил покупать товары внутри приложения Во время первой покупки Instagram попросит пользователя ввести имя, адрес электронной почты, платежную информацию и адрес доставки: эта информация будет автоматически сохранена в системе.

Недвижимость Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.

Общество Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.

Спорт Большунов рассказал, за счет чего сохранил силы на конец сезона Российский лыжник Александр Большунов заявил, что у него остались силы на концовку сезона из-за тяжелых тренировок в летний внесоревновательный период.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Кино ТАСС: Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище Церемония прощания пройдет 21 марта Церемония прощания с режиссером Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Доме кино, сообщает Союз кинематографистов России.

Футбол Роман Зобнин пропустит не меньше месяца Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин выбыл из строя как минимум на месяц.

Армия и оружие Военнослужащих Бурятии и Забайкалья подняли по учебной тревоге Военнослужащих отделения связи из Бурятии и пяти соединений общевойсковой армии из Забайкалья подняли по внезапной учебной тревоге.

Экономика Росстат зафиксировал рывок промышленного производства Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

Футбол Гризманн изъявил желание перейти в «Барселону» Согласно источнику, игрок сборной Франции хочет перебраться в Барселону, которая пыталась пригласить его до старта ЧМ-2018 в России.

Общество Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Технологии Spotify начнет работать в России летом Шведский стриминговый сервис Spotify заработает на территории России уже летом текущего года.

Политика Майкл Калви заявил, что не хочет политизировать свой арест Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся в московском СИЗО №1, заявил газете «Московский комсомолец», что не хочет политизировать свой арест.

Транспорт Беглов прокатился на новом электробусе вместе с горожанами Принявший участие в мероприятии глава Петербурга Александр Беглов проехал на электробусе три остановки.