Футбол
The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»Известия 07:40
Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает The Times. Отмечается, что сделка оценивается в £2,5 млрд (€2,92 млрд).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Спорт
Фигуристка Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет короткую программу в женском одиночном катании в стартовый день чемпионата мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:59
Общество
70-летний юбилей Матвиенко отпразднуют за счет бюджета Петербурга
Комитет по культуре Санкт-Петербурга опубликовал на портале госзакупок конкурс на проведение мероприятий фестиваля "Почетные граждане Санкт-Петербурга" на 2019 год стоимостью 20 млн. рублей.
Обновлено в 10:05
Политика
Назарбаев трогательно попрощался с гражданами Казахстана
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к землякам с трогательным посланием.
Обновлено в 10:32
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Кино
Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»
Обновлено в 09:26
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Авто
Сергей Когогин протестировал магистральный тягач КАМАЗ-54901
По сообщениям пресс-службы ПАО "КамАЗ", генеральный директор автогиганта Сергей Когогин протестировал магистральный тягач КАМАЗ-54901, который является первой моделью из новой линейки продукции компании Директор по развитию Ирек Гумеров, главный конструктор по автомобилям Андрей Савинков и руководитель проекта "Перспективные автомобили КАМАЗ" Евгений Макаров ответили на все вопросы гендиректора.
Обновлено в 05:00
Общество
Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру
Обновлено в 08:35
Политика
Власти Якутии и Киргизии договорились вместе работать с мигрантами
Визит нацелен на проведение разъяснительной работы с мигрантами из Киргизии, а также на выработку согласованной позиции об улучшении системы мониторинга и профилактики нарушений.
Обновлено в 03:51
Авто
Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL
Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой
Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии
По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Культура
Рязанцев приглашают на выставку японской живописи суйбокуга
22 марта в 12.00 в выставочном зале Дворца Олега Рязанского кремля откроется выставка художницы Ирины Левашевой, работающей в технике японской живописи суйбокуга.
Обновлено в 09:43
Политика
Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты Украины
Действующий президент Украины Пётр Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов на пост главы государства за две недели до выборов.
Обновлено в 11:01
Экономика
ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
Общество
Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ
Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 08:02
Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры
Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah показал роскошный дом Дмитрия Тарасова
Футболист отмечает, что ему удалось реализовать все, о чем он мечтал. При этом он не знает точно, сколько вложил в строительство дома.
Обновлено в 08:12
Политика
Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
Кино
Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев
Обновлено в 01:48
Авто
Объявлены цены на обновленный Nissan Qashqai в России
Японцы объявили ценники на кроссовер Nissan Qashqai, переживший обновление.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Путин вспомнил, с чего начинал свою карьеру
Президент России Владимир Путин рассказал, какую должность занимал в начале карьеры.
Обновлено в 11:02
Экономика
Греф: компании из расследования OCCRP не имеют отношения к Сбербанку
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что все компании, упомянутые в расследовании OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) по «Тройке Диалог» не имеют никакого отношения к Сбербанку.
Обновлено в 10:48
Политика
Порошенко озвучил план по возвращению Крыма
План по возвращению Крыма озвучил президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала ICTV.
Обновлено в 00:35
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Футбол
«Интер» может обменять Икарди в «Ювентус» на Дибалу
Обновлено в 10:22