Политика

The Times назвала причину досрочного завершения саммита США и КНДРВедомости 03:31

Саммит США и КНДР во вьетнамском Ханое завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана, пишет газета The Times.
Читать в источнике
с чего всё началось
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое завершилась досрочно из-за требования американской стороны закрыть секретное предприятие по обогащению урана, сообщает
 The Sunday Times.
Новая газета02:42

Подробнее о событии

Times назвала причину досрочного завершения саммита США и КНДР

Газета.Ru02:55

Times: саммит в Ханое завершился досрочно из-за требования закрыть секретный ядерный завод

ТАССвчера в 21:43

The Times: переговоры США и КНДР завершились досрочно из-за требования закрыть секретный завод по обогащению урана

Новая газета02:42

Times назвала причину досрочного завершения саммита Трампа и Ким Чен Ына

РБК01:32

Times назвала причину досрочного завершения саммита США и КНДР

РИА Новости01:38

Саммит США — КНДР завершился из-за требования закрыть секретный ядерный завод

Политика Сегодня03:43

Вьетнам грозит депортировать двойников Трампа и Кима перед саммитом

В городе Rвчера в 23:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
Происшествия

Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму

Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Культура

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»

Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Спорт

Легкоатлетка Сидорова выиграла золото чемпионата Европы в помещении

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, которая выступает в нейтральном статусе, выиграла золото в прыжках с шестом на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Политика

Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Обновлено в 14:20
Политика

В Эстонии началось голосование на парламентских выборах

Ранее в Эстонии прошло предварительное (включая электронное) голосование, в котором приняли участие рекордные 39,3% избирателей (346 395 человек), то есть почти на 50 тыс. избирателей больше, чем на парламентских выборах 2015 года.
Обновлено в 02:12
Общество

Как Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Журналистка Божена Рынска поделилась опытом пережитой клинической смерти после потери своего супруга Игоря Малашенко, тело которого было найдено в его доме в Испании в минувшем феврале.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Автобус с детьми съехал в кювет на трассе в Челябинской области

Обновлено в 15:52
Политика

Российский посол потребовал от британской газеты извинений за клевету

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений за клевету в его адрес, опубликованную в издании Mail on Sunday (воскресный выпуск Daily Mail).
Обновлено в 10:00
Общество

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в начале недели

Автомобилистов Москвы призвали пользоваться общественным транспортом в начале следующей недели из-за метели и гололедицы.
Обновлено в 14:00
Кино

Умер украинский актер Сергей Романюк

Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.
Обновлено в 09:41
Политика

Власти Венесуэлы обещают задержать Гуайдо, если он вернется в страну

Обновлено в 10:00
Хоккей

Буллит Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Рейнджерс» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 15:33
Космос

Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Политика

В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита

Коболев призвал построить "классическое партнерство" с европейскими странами, которое уже практикует "Газпром".
Обновлено в 15:59
Культура

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Культура

Сергей Шнуров уходит из Instagram в Telegram

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров покидает популярную социальную сеть Instagram, в которой его страница набрала на сегодняшний день почти четыре с половиной миллиона подписчиков.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес

Умерла звезда «Голоса». Ей было 33

Умерла звезда 13-го сезона шоу "Голос" Дженис Фриман, сообщает Deadline.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков

Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку террористов на ее позиции, теперь — на севере провинции Латакия, граничащей с провинцией Идлиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Лондоне задержали кинувшего яйцо в Корбина мужчину

В Лондоне задержали мужчину, который кинул яйцо в главу Лейбористской партии Джереми Корбина.
Обновлено в 15:53
Авто

В Сирии продают новые автомобили «Ока»

Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне

Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Финансовый директор Huawei подала в суд на власти Канады

Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанная в Канаде, подала в суд на федеральное правительство Канады, агентство пограничных служб (CBSA) и королевскую канадскую конную полицию в связи с нарушением ее конституционных прав, сообщает газета Globe and Mail.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Политика

Порошенко намерен «биться» за Крым и Донбасс

Обновлено в 08:41
Спорт

Фуркад вернулся к травле Логинова

Обновлено в 16:12
Армия и оружие

The National Interest оценил новый российский штурмовой автомат ШАК-12

Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.
Обновлено в 05:18
Политика

Трамп привел доказательства своей невиновности в сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что показания его экс-адвоката Майкла Коэна в Конгрессе доказывают, что президент не вступал в сговор с Россией.
Обновлено в 11:50
Политика

Мэр украинского города пришел на акцию протеста против себя

Обновлено в 07:50
Футбол

Наполи — Ювентус 1:2 (2-й тайм)

На 25-й минуте прямую красную карточку получил голкипер неаполитанского клуба Алекс Мерет, который нарушил правила за пределами штрафной площадки на форварде гостей Криштиану Роналду.
Обновлено в 15:37
Спорт

Елена Вяльбе: ситуация с легализованным допингом в лыжных гонках надоела

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью Сергею Смышляеву подвела итоги чемпионата мира-2019, проанализировав успехи и неудачи российских спортсменов, и отметила, что вопросы у нее есть к каждому из тренеров сборной.
Обновлено в 09:11
ещё по теме
Главное