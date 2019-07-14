Политика
The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в СШАКоммерсантъ 05:42
Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
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