Политика

The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в СШАКоммерсантъ 05:42

Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
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