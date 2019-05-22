The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 маяВести.Ru вчера в 23:22

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на источник в британском кабинете министров. По прогнозам, Мэй покинет пост после встречи с главой одного из парламентских комитетов.

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

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