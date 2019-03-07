Футбол
The Times: Клопп откажет «Реалу»Sports.ru 05:12
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не намерен покидать клуб. По информации The Times, 51-летний немецкий специалист откажется от предложения «Реала», если мадридцы попробуют подписать его. Ранее сообщалось, что Клопп – главная цель «Реала» на лето.
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