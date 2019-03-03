The Telegraph сообщила о 300 бойцах «ЧВК Вагнера» в ЛивииКоммерсантъ 03:38

с чего всё началось

Около 300 наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» оказывают поддержку Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании и ливийско-российской нефтегазовой компании.

The Telegraph сообщила о 300 бойцах «ЧВК Вагнера» в Ливии

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Общество В Чечне появится такси для правильной перевозки женщин Фонд имени шейха Зайеда, руководимый племянником главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом Черхиговым, поддержал идею создания в республике женского такси, сообщается на странице организации в Instagram.