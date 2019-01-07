Общество

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании
Ведомости
08:18

По данным издания, Сергей и Юлия Скрипали могут работать на британские спецслужбы. The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.
Ведомости08:18
с чего всё началось
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые в марте 2018 г. были отравлены неизвестным веществом в Солсбери, сейчас скорее всего проживают на юге Великобритании, пишет газета The Telegraph
 со ссылкой на осведомленные источники.
Ведомости08:18

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The Telegraph узнала о жизни Скрипалей после покушения

РБК09:32

The Telegraph узнала о жизни Скрипалей после покушения

Газета.Ru10:20

Telegraph: Скрипали продолжают оставаться в Великобритании

ТАСС07:31

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании

Ведомости08:18

СМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в Солсбери

Интерфакс07:43

СМИ: Юлия Скрипаль могла сохранить контакты с друзьями из России

Телеканал 360°08:40

The Telegraph: Сергей и Юлия Скрипаль живут на юге Англии, но их до сих пор никто не видел

Комсомольская правда03:57
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Спорт

Павел Колобков: новый визит экспертов WADA состоится 9 января

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что 9 января эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) вновь приедут в Москву для получения базы данных московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено в 11:15
Политика

Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа

Обновлено в 06:35
Общество

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании

The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции.
Обновлено в 06:40
Экономика

В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ

В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Политика

Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что задержанного в России американца Пола Уилана пока посетили только представители США, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:16
Происшествия

Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя

Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Религия

Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста

Глава РПЦ подчеркнул, что церковь не выступает против научного прогресса, но беспокоится о несвободе человеческой личности.
Обновлено в 07:55
Политика

Украинский томос отвезут обратно в Стамбул

Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание

Обновлено в 03:57
Армия и оружие

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Кино

В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Обновлено в 00:05
Политика

Украина пожаловалась на Россию в ЕСПЧ из-за задержания моряков

Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с инцидентом около Керченского пролива 25 ноября, сообщил заместитель министра юстиции Украины — уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Кино

HBO показал кадры из последнего сезона «Игры престолов»

Помимо "Игры престолов", HBO показал небольшие фрагменты из "Хранителей", "Большой маленькой лжи", "Эйфории", "Настоящего детектива" и других премьер.
Обновлено в 09:11
Политика

На вручении томоса стоявший рядом с Порошенко священник упал в обморок

Стоявший рядом с президентом Украины Петром Порошенко священник упал в обморок во время церемонии вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины, передает портал "Страна.ua", на котором опубликовано видео.
Обновлено в 08:26
Религия

Патриарх Кирилл поздравил космонавта на МКС с Рождеством

Патриарх Кирилл по уже сложившейся традиции поздравил с Рождеством космонавтов МКС.
Обновлено в 09:13
Происшествия

В Москве двухлетний мальчик проглотил таблетку от аритмии и умер

Следователи проводят проверку по факту смерти двухлетнего мальчика в новогодние праздники на юго-западе Москвы после того как он съел таблетку в гостях у бабушки с дедушкой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Турции нашли мертвым российского капитана сухогруза

Обновлено в 09:45
Общество

Умер писатель и ученый Николай Лисовой

Писатель и ученый, один из авторов "Православной энциклопедии" Николай Лисовой скончался в ночь на 7 января, ему было 72 года.
Обновлено в 10:04
Политика

Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам

Обновлено в 02:12
Авто

В Шанхае начали строить завод Tesla

Начальная стадия строительства должна завершиться летом, а уже к концу года предприятие сможет начать выпускать электромобили Model 3. Это будет первый зарубежный завод Tesla.
Обновлено в 06:44
Кино

Скончался актер Уильям Морган Шеппард

В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено в 07:15
Политика

Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца

Обновлено в 04:57
Путешествия

Япония ввела налог на выезд туристов из страны

Обновлено вчера в 19:00
Политика

Предстоятель ПЦУ вспомнил в рождественской литургии патриарха Кирилла

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний упомянул в рождественской литургии патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает портал "Gordonua.com".
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Одесской области в частном доме нашли тела четырех человек

Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Специалисты не нашли смещений в обрушившемся доме в Магнитогорске

Специалисты Магнитогорского института по проектированию металлургических заводов не обнаружили смещений и движения стен дома, часть которого обрушилась 31 декабря.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Петербурге автомобиль протаранил автобусную остановку

В Кировском районе Санкт-Петербурга водитель на легковом автомобиле врезался в столб и протаранил остановку с ларьком.
Обновлено в 11:07
Главное