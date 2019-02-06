Политика
The Telegraph: Третий «отравитель Скрипалей» остался в ВеликобританииБИЗНЕС Online 01:28
Третий россиянин, которого подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, мог еще несколько суток после операции оставаться в Великобритании.
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с чего всё началось
Как пишет издание, «российский агент» под вымышленным именем Сергей Федотов отменил свой вылет из Великобритании в назначенное время и, возможно, по-прежнему находится на территории страны.RT на русском03:10
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СМИ рассказали о местонахождении третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
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